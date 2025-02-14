Генич – об Иличе в «Спартаке»: «Вопрос уже закрыт»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поиске полузащитника для «Спартака».

– Будет ли трансфер у «Спартака» в центр поля?

– Насколько я знаю, с Иличем не получилось. Вопрос уже закрыт, хотя Станкович очень настаивал, чтобы игрок присоединился к «Спартаку». Даже балканская сторона не смогла найти компромисс в переговорах. Этот трансфер не состоится.

Клуб переключился на Жедсона Фернандеша из «Бешикташа». Парень – большая звезда в Турции. Почему‑то «Спартаку» нужен игрок именно в эту позицию.

Наверное, функционал и действия Мартинса и Пруцева не устраивает Станковича. Предполагаю, что Станкович сказал, что без игрока подобного рода клубу будет сложно.