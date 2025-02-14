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Генич – об Иличе в «Спартаке»: «Вопрос уже закрыт»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о поиске полузащитника для «Спартака».

– Будет ли трансфер у «Спартака» в центр поля?

– Насколько я знаю, с Иличем не получилось. Вопрос уже закрыт, хотя Станкович очень настаивал, чтобы игрок присоединился к «Спартаку». Даже балканская сторона не смогла найти компромисс в переговорах. Этот трансфер не состоится.

Клуб переключился на Жедсона Фернандеша из «Бешикташа». Парень – большая звезда в Турции. Почему‑то «Спартаку» нужен игрок именно в эту позицию.

Наверное, функционал и действия Мартинса и Пруцева не устраивает Станковича. Предполагаю, что Станкович сказал, что без игрока подобного рода клубу будет сложно.

  • Рыночная стоимость Илича – 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1+1 в 13 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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14.02.2025 21:35
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Комментарии (4)
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fakeid
1739559994
там есть один прикол с фернандешем. у бешикташа только 50% прав на него, и 50% с последующей перепродажи пойдут бенфике, а турки очень не хотят отдавать бенфике 10 лямов)) поэтому они предлагали зениту мутную схему по продаже двух игроков. написать, что фернандеш продан за 5 + копеечный зайнутдинов за 20. и отправить в лиссабон 2,5 ляма вместо 10. ну примерно так. хитрожопые хотят получить свою двадцатку за него вместо десятки, поэтому зайнутдинов (ну или кто-то другой копеечный) идёт в обязательном комплекте к фернандешу, и отказаться от него нельзя. либо хряки должны сделать адскую переплату за одного игрока, чтобы турки не обломались.
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FWSPM
1739560564
фиг с этим иличем а игрок действительно нужен пруцев, мартинс и зобнин не тянут
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