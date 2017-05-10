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  • Музей «Спартака» пополнился чемпионским мячом и капитанской повязкой Глушакова

Музей «Спартака» пополнился чемпионским мячом и капитанской повязкой Глушакова

10 мая 2017, 18:00
21

Музей «Спартака» пополнился новыми артефактами, которые уже украсили витрины Зала Славы.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в музее появился чемпионский мяч с автографами команды. Именно им 6 мая в матче «Спартак» — «Томь» полузащитник Квинси Промес забил гол, ставший впоследствии золотым.

Кроме того, посетители теперь могут увидеть капитанскую повязку Дениса Глушакова, которую он носил в нынешнем сезоне.

Отмечается, что в ближайшее время музей пополнится и другими артефактами, связанными с чемпионским сезоном-2016/2017.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (21)
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Decorhome
1494428615
Глушаков один из героев...
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OfaZavr
1494428999
Наша гордость!
Ответить
NEON-SM
1494429301
молодцы, достойно выйграли, без судей
Ответить
Футболозавр Рекс
1494429308
Надо мяч с матча Зенит-Терек притащить. И фотку Крестовского. Символично получилось, что в одном туре мы с ЦСКА корону сняли, а в следующем туре Зенит понял, что сопротивляться новому старому королю бесполезно и свою корону тоже снял.
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subbotaspartak
1494429532
А как быть с моей за победу литровой "Медвежий угол"? Может и ей найдётся в музее скромный угол. Уголок, Чтоб никто не уволок.
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Rebrova
1494430231
Хотела бы я побывать в музее. кто там был? отзовитесь как там?
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АлёшкА91
1494431825
Капитан-похороны!!!!)))))
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vladimir63
1494432000
и на терек все билеты проданы ! а у меня есть !
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Mahone
1494432006
Ну вот и Глушаков в истории Спартака!!!!!!!!!! Его игра в этом сезоне впечатлили,удачи
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GROSS77
1494437114
как же людям чужой успех не нравится.успокойтесь,СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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