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    Музей «Спартака» пополнился чемпионским мячом и капитанской повязкой Глушакова

    Музей «Спартака» пополнился новыми артефактами, которые уже украсили витрины Зала Славы.

    Как сообщает официальный сайт красно-белых, в музее появился чемпионский мяч с автографами команды. Именно им 6 мая в матче «Спартак» — «Томь» полузащитник Квинси Промес забил гол, ставший впоследствии золотым.

    Кроме того, посетители теперь могут увидеть капитанскую повязку Дениса Глушакова, которую он носил в нынешнем сезоне.

    Отмечается, что в ближайшее время музей пополнится и другими артефактами, связанными с чемпионским сезоном-2016/2017.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.05.2017 18:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 10 мая 2017, 20:25

      как же людям чужой успех не нравится.успокойтесь,СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 19:00

      Ну вот и Глушаков в истории Спартака!!!!!!!!!! Его игра в этом сезоне впечатлили,удачи

      8
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      ...
      Рейтинг: +55

      Старый Бро > Mahone 10 мая 2017, 21:55

      А ещё впечатлил его нырок в последнем матче-ну прям красно-белый дельфин! Справедливости ради отмечу, также, что игрок он хороший! Но капитану не достойно нырять на поле и, тем более выпрашивать пенальти!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 > Старый Бро 11 мая 2017, 13:51

      Ты матч то смотрел??
      Глушаков в данном эпизоде не нырнул, там было четко видно, что игрок Томи задел ему по бедру..

      -1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 10 мая 2017, 19:00

      и на терек все билеты проданы ! а у меня есть !

      3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 мая 2017, 18:57

      Капитан-похороны!!!!)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 мая 2017, 18:30

      Хотела бы я побывать в музее. кто там был? отзовитесь как там?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 мая 2017, 18:20

      Лучше туда копилку-хрюшку для премиальных

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 18:18

      А как быть с моей за победу литровой "Медвежий угол"?
      Может и ей найдётся в музее скромный угол.
      Уголок,
      Чтоб никто не уволок.

      2
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 10 мая 2017, 18:15

      Надо мяч с матча Зенит-Терек притащить. И фотку Крестовского. Символично получилось, что в одном туре мы с ЦСКА корону сняли, а в следующем туре Зенит понял, что сопротивляться новому старому королю бесполезно и свою корону тоже снял.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > карасевщина 10 мая 2017, 19:37

      Давай! Больше желчи и ненависти! Прошу! Знал бы ты, как я упиваюсь вашей беспомощной злобой!

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 10 мая 2017, 18:15

      молодцы, достойно выйграли, без судей

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 18:09

      Наша гордость!

      0
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