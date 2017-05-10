Музей «Спартака» пополнился чемпионским мячом и капитанской повязкой Глушакова

Музей «Спартака» пополнился новыми артефактами, которые уже украсили витрины Зала Славы.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в музее появился чемпионский мяч с автографами команды. Именно им 6 мая в матче «Спартак» — «Томь» полузащитник Квинси Промес забил гол, ставший впоследствии золотым.

Кроме того, посетители теперь могут увидеть капитанскую повязку Дениса Глушакова, которую он носил в нынешнем сезоне.

Отмечается, что в ближайшее время музей пополнится и другими артефактами, связанными с чемпионским сезоном-2016/2017.