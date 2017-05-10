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    Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены почти на 5 миллиардов

    Правительство Российской Федерации увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира-2018.

    Как сообщается на официальном портале правовой информации, общая сумма расходов на проведение турнира выросла с 638,84 до 643,55 миллиардов рублей.

    Большая часть этой суммы будет выделена из федерального бюджета страны (355.16 млрд), еще 92.21 млрд будет выделено из региональных бюджетов, а оставшиеся 196.18 млрд – юридическими лицами.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 15:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 10 мая 2017, 21:56

      О,началось!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 мая 2017, 20:26

      Где взять денег??? Налоги поднять, а пенсии отменить на хер!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      kimi2005 10 мая 2017, 20:08

      Вот же суки!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 18:50

      На семена для арены Зенита,
      Там почему то травка ещё не развита.
      Посеешь травку, пожнёшь дачку в Италии,
      Или ещё где подалее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 10 мая 2017, 18:27

      Распил пошеееел!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 10 мая 2017, 17:33

      зениту на газон, куда ж ещё))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 10 мая 2017, 17:30

      Всего-то почти 11 млрд.долларов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 мая 2017, 17:11

      ну да. надо же прикарманить пока есть повод

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 10 мая 2017, 16:55

      чё так мало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 10 мая 2017, 16:11

      Что же не в двое сразу, как мы любим.

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy > GROM_969 10 мая 2017, 18:43

      Еще год впереди)

      0
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