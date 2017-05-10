Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены почти на 5 миллиардов

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены почти на 5 миллиардов

10 мая 2017, 15:50
11

Правительство Российской Федерации увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира-2018.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, общая сумма расходов на проведение турнира выросла с 638,84 до 643,55 миллиардов рублей.

Большая часть этой суммы будет выделена из федерального бюджета страны (355.16 млрд), еще 92.21 млрд будет выделено из региональных бюджетов, а оставшиеся 196.18 млрд – юридическими лицами.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GROM_969
1494421877
Что же не в двое сразу, как мы любим.
Ответить
kauk
1494424513
чё так мало
Ответить
x-x-x-x-x
1494425490
ну да. надо же прикарманить пока есть повод
Ответить
STALKER27
1494426639
Всего-то почти 11 млрд.долларов
Ответить
NEON-SM
1494426788
зениту на газон, куда ж ещё))))
Ответить
Aleksandeer
1494430059
Распил пошеееел!!!
Ответить
subbotaspartak
1494431427
На семена для арены Зенита, Там почему то травка ещё не развита. Посеешь травку, пожнёшь дачку в Италии, Или ещё где подалее.
Ответить
kimi2005
1494436134
Вот же суки!
Ответить
la verdad
1494437214
Где взять денег??? Налоги поднять, а пенсии отменить на хер!!!
Ответить
Psih86
1494442613
О,началось!!!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
18:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
18:32
2
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
16:16
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+