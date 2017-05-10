Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены почти на 5 миллиардов

Правительство Российской Федерации увеличило расходы на подготовку к чемпионату мира-2018.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, общая сумма расходов на проведение турнира выросла с 638,84 до 643,55 миллиардов рублей.

Большая часть этой суммы будет выделена из федерального бюджета страны (355.16 млрд), еще 92.21 млрд будет выделено из региональных бюджетов, а оставшиеся 196.18 млрд – юридическими лицами.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.