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Каррера попал на обложку журнала Esquire

10 мая 2017, 14:59
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера попал на обложку журнала Esquire.

Стоит отметить, что итальянский специалист станет главным героем июньского номера.

«Июньский Esquire в основном про спорт. Эту обложку мы готовили с января. Очень боялись сглазить. Вторую обложку покажу чуть позже», – сообщил главный редактор журнала Сергей Минаев, являющийся болельщиком красно-белых.

Напомним, ранее «Спартак» под руководство Карреры впервые с 2001 года выиграл чемпионат России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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xColaz
1494418319
Хватит пока одной обложки. Вторую покажите после победы в Лиге Чемпионов)
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спартак спартаков1
1494418627
не последний раз
Ответить
Chelsea26
1494418878
Этим Каррерой был Альберт Эйнштейн
Ответить
oyabun
1494419156
Идиотское фото. Как будто не тренер футбольной команды, а комик какой то. Странный выбор редакции журнала. Не могли фото получше найти? Мы Карреру на протяжении сезона наблюдали с разными эмоциями на лице, но не таким.
Ответить
Лопатка
1494420217
молоток
Ответить
Garrincha58
1494420263
The Telegraph: ради продления контракта с Конте «Челси» разрешит Антонио выбрать помощника. Нынешний ассистент Конте Стив Холланд летом уйдет из клуба на должность помощника главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, а Конте ранее намекал, что хотел бы заменить англичанина на итальянца.И вот что интересно, а не позовет ли он Карреру. Ранее в тренерский штаб Конте в «Ювентусе» и сборной Италии входил Массимо Каррера, выигравший титул чемпиона России со «Спартаком».
Ответить
айор балдёжник
1494420925
красаучик
Ответить
Fju-2
1494422588
На этом фото похож на Фернандо Риксена.
Ответить
segnetik
1494422680
Что-то в последнее время что не новость, то про Спартак. Стали Чемпионами, молодцы, чего. Так возвышают Карреру. А что будет, если следующий сезон они провалят наглухо, залетев, по-старинки, от какого-нибудь кипрского клуба в Лиге Чемпионов?
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NEON-SM
1494424583
странная фотка
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