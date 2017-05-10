Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера попал на обложку журнала Esquire.

Стоит отметить, что итальянский специалист станет главным героем июньского номера.

«Июньский Esquire в основном про спорт. Эту обложку мы готовили с января. Очень боялись сглазить. Вторую обложку покажу чуть позже», – сообщил главный редактор журнала Сергей Минаев, являющийся болельщиком красно-белых.

Напомним, ранее «Спартак» под руководство Карреры впервые с 2001 года выиграл чемпионат России.