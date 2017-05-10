Уткин: «Нынешний чемпионат получился невыдающийся. Нельзя сказать, что «Спартак» обошел сильных соперников»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Спартак» стал чемпионом России в нынешнем сезоне благодаря слабости конкурентов. По мнению Уткина, нынешний розыгрыш РФПЛ нельзя назвать выдающимся.

«Спартак» так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!

Тренеров меняли бесконечно. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в «Спартак» для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало.

Говорят же умные люди, что невозможно понять, как «Спартак» играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло.

Нельзя также сказать, что «Спартак» обошел по-настоящему сильных соперников. «Зенит» и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился невыдающийся.

Но это неважно. Чемпион страны – это команда, которая в конкретный год оказалась лучше всех. Какие команды случились в этом году, такие «Спартак» и победил. Кто-то делает шаг вперед, а кто-то шаг назад», – сказал Уткин.

Напомним, что «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в РФПЛ за три тура до конца сезона.