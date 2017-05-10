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  • Уткин: «Нынешний чемпионат получился невыдающийся. Нельзя сказать, что «Спартак» обошел сильных соперников»

Уткин: «Нынешний чемпионат получился невыдающийся. Нельзя сказать, что «Спартак» обошел сильных соперников»

10 мая 2017, 13:26
47

Известный футбольный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Спартак» стал чемпионом России в нынешнем сезоне благодаря слабости конкурентов. По мнению Уткина, нынешний розыгрыш РФПЛ нельзя назвать выдающимся.

«Спартак» так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!

Тренеров меняли бесконечно. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в «Спартак» для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало.

Говорят же умные люди, что невозможно понять, как «Спартак» играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло.

Нельзя также сказать, что «Спартак» обошел по-настоящему сильных соперников. «Зенит» и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился невыдающийся.

Но это неважно. Чемпион страны – это команда, которая в конкретный год оказалась лучше всех. Какие команды случились в этом году, такие «Спартак» и победил. Кто-то делает шаг вперед, а кто-то шаг назад», – сказал Уткин.

Напомним, что «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в РФПЛ за три тура до конца сезона.

Источник: «АиФ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (47)
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docndoc
1494412485
Вот ведь вроде комментатор, вроде профессионал.. Порассуждал, а вывод как у неадекватных болел против Спартака.. Глушаков ведь уже говорил, что в предыдущие годы зенит и армейцы становились чемпионами из-за слабости Спартака.. Пусть Уткин опровергнет
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champion_cska
1494412822
Василий Уткин прав на все 100%.
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Павелий
1494413374
Так всегда бывает. Одни сильнее, дргуие слабее. Это спорт. Уткин становится всё более неадекватным.
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VVM1964
1494413384
" Говорят же умные люди, что невозможно понять, как «Спартак» играет и почему он побеждает " - " УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ , АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ , У НЕЙ ОСОБЕННАЯ СТАТЬ , В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ " , ТАК И СПАРТАК МЫ ВЕРИЛИ , ЖДАЛИ И ОН ПРИШЕЛ - ПРАЗДНИК НА " НАШУ УЛИЦУ " , А РАССУЖДЕНИЯ ПРО СЛАБЫХ СОПЕРНИКОВ НАДО ОСТАВИТЬ ДЛЯ НЕУДАЧНИКОВ ЭТОГО СЕЗОНА . СПАРТАК ЧЕМПИОН , ЗА 3 ТУРА !!! ДО КОНЦА ЧЕМПИОНАТА , ВОТ ОНА - ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ , ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ " ОТ ЛУКАВОГО "
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docndoc
1494414729
Когда-то был толковый комментатор Василий Уткин, а теперь.. Игорь Цаплин, идите и займитесь питерским газоном))))
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kostyandr
1494415876
А давайте сравним итоговое количество очков у чемпионов за последние 5 лет: 2013: ЦСКА - 64, 2014: ЦСКА - 64, 2015: Зенит - 67, 2016: ЦСКА - 65, 2017: Спартак - 63 + 3 игры до финиша, что-то мне не кажется, что показатель Спартака будет худшим за последние годы, а не исключено, что даже лучшим, так что такие выводы делать не корректно, скорее тогда у нас все чемпионаты не выдающиеся, а не этот чемпионат конкретно.
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Правдоруб100
1494418196
Не команда, а недоразумение, которое в следующем сезоне станет РАЗУМЕНИЕМ, но не чемпионом!!!!
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subbotaspartak
1494419607
То, что тут Вася накрякал завтра забудут, Но чемпионского титула Спартака от этого не убудет. Спартак Чемпион по делу средь всех, В этом году наш успех.
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momwig_
1494420397
"Говорят же умные люди, что невозможно понять..." Вась, вот я не знаю, про кого ты, но так говорят только недалекие, но тщеславные люди. Умные так не говорят никогда. Есть несколько причин, по которым Спартак стал чемпионом в этом году. И большинство из них касаются самого Спартака, а не его "ослабевших" конкурентов. Вот взяли хором и ослабли - Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов - как-то вот взяли и ослабли. Но так можно говорить почти о всех чемпионатах, где команды перемещаются по таблице в некоторых пределах ... кроме разве что "вечного" (в последнее время) противостояния Реал-Барса. В остальных либо единственный "вечный" чемпион как бы потому чемпион, что задние между собой то слабеют, то сильнеют, либо (как в Англии) всё это веселье касается всех. Но каждый год объяснять чемпионство всех и везде такими причинами - абсурд. А мы так вообще можем заявить, что это "мыши" (локо-цска-рубин-зенит) резвились между собой пока "кот" (Спартак) приболел. Хотя я-то понимаю, что это будет по большому счету фигня. Вот и Васины прогоны - фигня такая же.
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filosof sparty
1494423798
Ага, но вот что-то все фаны остальных "ослабших" клубов уверены, что Спартак в еврокубках выступит намного хуже них!))) Вот такая загогулина...
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