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    Уткин: «Нынешний чемпионат получился невыдающийся. Нельзя сказать, что «Спартак» обошел сильных соперников»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Спартак» стал чемпионом России в нынешнем сезоне благодаря слабости конкурентов. По мнению Уткина, нынешний розыгрыш РФПЛ нельзя назвать выдающимся.

    «Спартак» так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!

    Тренеров меняли бесконечно. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в «Спартак» для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало.

    Говорят же умные люди, что невозможно понять, как «Спартак» играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло.

    Нельзя также сказать, что «Спартак» обошел по-настоящему сильных соперников. «Зенит» и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился невыдающийся.

    Но это неважно. Чемпион страны – это команда, которая в конкретный год оказалась лучше всех. Какие команды случились в этом году, такие «Спартак» и победил. Кто-то делает шаг вперед, а кто-то шаг назад», – сказал Уткин.

    Напомним, что «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в РФПЛ за три тура до конца сезона.

    Источник: «АиФ»

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    10.05.2017 13:26
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:22

      Спартак обыграл самого себя бывшего. Статистику пусть глянет,результаты,кол-во очков.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 мая 2017, 21:55

      "Могучий утёнок" опять за своё. Чемпионат не выдающийся? А когда был выдающийся? Когда Зенит с Халком, Витселем, Гараем, Данни и др. обыграл "обескровленный" ЦСКА, продавший Думбию и с пол - командой в лазарете, молодёжный Спартак Якина, Краснодар только строивший команду. Или когда Ростов чуть не стал Чемпионом, обойдя Зенит вместе с Халком и компанией, да так напугав, что даже на мельдоний проверяли всю команду. Может быть Уткин спустится с небес на землю и поймёт, что в чемпионате, кроме Спартака, Зенита и ЦСКА ещё 13 клубов, многие из которых имею преданных болельщиков и с каждым годом прогрессируют и становятся всё лучше и лучше: Краснодар, Ростов, Терек, Амкар и т.д. и т.п. Разве плох был в этом сезоне Ростов? А Краснодар? Локомотив, стремящейся вернуть былую славу и зрителя на стадион? Любой клуб мог преподнести сюрприз. И это здорово! Значит повышается интерес к нашему Чемпионату. И если мы занимаем в рейтинге УЕФА 6-7 места из года в год, то глупо утверждать что наш Чемпионат слабее или сильнее в определённый период. Спартак играл с 15 командами, так же и все остальные. И никто не мешал "сильнейшим" обыгрывать конкурентов.

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 10 мая 2017, 20:47

      Спартак побеждает, потому что атакует, бежит, а не катает поперек и назад. Самая быстрая и подвижная команда в этом сезоне, а когда научатся все реализовывать...

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 10 мая 2017, 20:39

      Эх Вася ,мне больше нравилось ,когда ты бухой матчи комментировал.

      0
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      Рейтинг: +26773

      slavutiq70 10 мая 2017, 19:27

      Полный дебелизм???всегда когда кто становится чемпионом соперники получается слабее,,,,такие высказывания просто от заплывших жиром мозгов ,а они у Васи явно заплыли жиром или он их пропил одно из двух,,,,

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 10 мая 2017, 18:23

      мля ну и философ,так можно про любого победителя сказать,хоть где и хоть про кого. вот выиграет реал или юве лч и скажем,ну не показали эти команды чемпионской игры,потому что бавария и барса были слабее...не маразм ли?

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      Рейтинг: +6913

      батог 10 мая 2017, 17:42

      Нечто ослаб ты Василий!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 17:08

      Ну ты и загнул!!!!!!!!!!! Получается когда другие становятся Чемпионами-так не пишешь,слабее стал только Зенит,а так все команды сыграли нормально,а Спартак сильнее всех

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 10 мая 2017, 16:50

      Кретин, спартак два раза выйграл у коней. Когда твоя команда выйграет чемпионат, тогда и будем делать выводы. Мозги жиром заплыли.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 мая 2017, 16:43

      Ага, но вот что-то все фаны остальных "ослабших" клубов уверены, что Спартак в еврокубках выступит намного хуже них!))) Вот такая загогулина...

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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 > filosof sparty 11 мая 2017, 10:54

      Может быть, но это будет другая история.

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