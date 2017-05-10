Широков заявил, что может возобновить футбольную карьеру

если только в настольный футбол------твой поезд давно ушел
Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что может возобновить футбольную карьеру.
Напомним, что на данный момент Широков занимает пост главы Общероссийского профессионального союза футболистов. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Урал».
– Почему все-таки не получилось договориться с «Уралом»?
– По одной простой причине: у меня был проект, который как раз начался осенью. И я подумал, что будет не очень красиво бросить его на полпути. Тем более, люди, которые разрабатывали его вместе со мной, рассчитывали на меня. Перейти в «Урал» в тот момент было бы неэтично и некрасиво по отношению к ним. Поэтому после долгих раздумий пришлось отказать.
– То есть, другим клубам вы тоже бы отказали?
– Скорее всего.
– В качестве игрока вы уже точно не вернетесь?
– Нет, почему? Еще можно попробовать себя проявить, если будет интересное предложение. Я рассмотрю варианты, в случае их появления летом.