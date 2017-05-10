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    Широков заявил, что может возобновить футбольную карьеру

    Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что может возобновить футбольную карьеру.

    Напомним, что на данный момент Широков занимает пост главы Общероссийского профессионального союза футболистов. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Урал».

    – Почему все-таки не получилось договориться с «Уралом»?

    – По одной простой причине: у меня был проект, который как раз начался осенью. И я подумал, что будет не очень красиво бросить его на полпути. Тем более, люди, которые разрабатывали его вместе со мной, рассчитывали на меня. Перейти в «Урал» в тот момент было бы неэтично и некрасиво по отношению к ним. Поэтому после долгих раздумий пришлось отказать.

    – То есть, другим клубам вы тоже бы отказали?

    – Скорее всего.

    – В качестве игрока вы уже точно не вернетесь?

    – Нет, почему? Еще можно попробовать себя проявить, если будет интересное предложение. Я рассмотрю варианты, в случае их появления летом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.05.2017 12:29
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +8019

      nik55 11 мая 2017, 11:17

      если только в настольный футбол------твой поезд давно ушел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 10 мая 2017, 22:29

      Пенсия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 мая 2017, 20:22

      а смысл)))иди в пляжный к другим старперам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 мая 2017, 19:46

      Наверно,следующим летом..
      Ты точно будешь в Тосно.
      Лай,лай,лалэй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 10 мая 2017, 17:22

      сиди дома, епт (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 17:09

      А чем он хуже Лоськова)

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 мая 2017, 16:20

      Зачем карьеры завершают, потом возобновляют ?
      Я не понимаю.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 15:59

      В Казахстан к Аршавину

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 мая 2017, 15:15

      РФПЛ - Российская Футбольная Пешеходная Лига

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Tostao 10 мая 2017, 16:20

      Пенсионерская.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 10 мая 2017, 14:37

      А почему нет! Вперед!

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