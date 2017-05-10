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Широков заявил, что может возобновить футбольную карьеру

10 мая 2017, 12:29
20

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что может возобновить футбольную карьеру.

Напомним, что на данный момент Широков занимает пост главы Общероссийского профессионального союза футболистов. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Урал».

– Почему все-таки не получилось договориться с «Уралом»?

– По одной простой причине: у меня был проект, который как раз начался осенью. И я подумал, что будет не очень красиво бросить его на полпути. Тем более, люди, которые разрабатывали его вместе со мной, рассчитывали на меня. Перейти в «Урал» в тот момент было бы неэтично и некрасиво по отношению к ним. Поэтому после долгих раздумий пришлось отказать.

– То есть, другим клубам вы тоже бы отказали?

– Скорее всего.

– В качестве игрока вы уже точно не вернетесь?

– Нет, почему? Еще можно попробовать себя проявить, если будет интересное предложение. Я рассмотрю варианты, в случае их появления летом.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Урал Широков Роман
Комментарии (20)
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Valera-Verim
1494410831
кому ты нужна проститутка-бомжи,мясо,кони. ты сам себя показал!
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kykyi
1494413177
А чем он хуже Лоськова? Подписал контракт и можно ни хрена не делать. Странная какая то тенденция в российском футболе образовалась. Клубам денег девать некуда?
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life85
1494413913
В Краснодар возвращайся ! ! !
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Chernyi Lis
1494414320
уже сколько раз заявлял..
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Tostao
1494418531
РФПЛ - Российская Футбольная Пешеходная Лига
Ответить
Mahone
1494421191
В Казахстан к Аршавину
Ответить
pzdc.
1494422436
Зачем карьеры завершают, потом возобновляют ? Я не понимаю.
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MU-fanatic
1494436942
а смысл)))иди в пляжный к другим старперам!
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Бульба
1494444546
Пенсия
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nik55
1494490633
если только в настольный футбол------твой поезд давно ушел
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