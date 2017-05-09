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    Глушаков: «Игроки «Спартака» стоят за Карреру грудью. Когда команда проигрывает, то виноваты мы, а не тренер»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что футболисты полностью доверяют главному тренеру команды Массимо Каррере.

    Напомним, что под руководством итальянского специалиста, возглавившего красно-белых летом 2016 года, московский клуб досрочно стал чемпионом России нынешнего сезона.

    – Каррера всегда стоит за вас грудью. Иногда в инстаграме выкладывает командное фото и называет вас бойцами, гладиаторами.

    – И мы за него стоим грудью. И когда проигрываем, то виноваты мы, а не тренер, – приводит слова Глушакова «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 20:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 10 мая 2017, 11:02

      Отличный у нас тренер и отличный кэп!

      -2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 05:14

      Слова капитана!! Молодец!!!!!1 Уачи

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 мая 2017, 02:28

      И мы ЭТО уже поняли, и для нас ваши проигрыши будут только на вашей совести...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 мая 2017, 21:06

      Все верно, денис !!!

      -2
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      Рейтинг: +170

      Gotvig 9 мая 2017, 21:02

      Спасибо Денис Вам и КОМАНДЕ!!!!!! ЧЕМПИОНЫ!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 мая 2017, 20:56

      а по-другому и быть не должно. а хейтерам внизу остается только пукан рвать

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2017, 20:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо сказал в точку.

      -5
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. > Диктор 9 мая 2017, 20:50

      В 5ю точку.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Mishanj 10 мая 2017, 05:36

      Твоим языком.

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 9 мая 2017, 20:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      От ты стал новым рупором Спартака, а?! И где ты вообще раньше был? И как вообще Спартак жил без тебя?!
      Хотя да, без тебя у него никак не вытанцовывалось, а тут сразу - хоп и чемпионство! Дениску - на царство! Уже капитан? Так в вице-президенты его!

      -6
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 мая 2017, 20:24

      Смачно приложился капитан губами к "шоколадному глазу" Кареры.

      -3
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