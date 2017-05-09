Глушаков: «Игроки «Спартака» стоят за Карреру грудью. Когда команда проигрывает, то виноваты мы, а не тренер»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что футболисты полностью доверяют главному тренеру команды Массимо Каррере.

Напомним, что под руководством итальянского специалиста, возглавившего красно-белых летом 2016 года, московский клуб досрочно стал чемпионом России нынешнего сезона.

– Каррера всегда стоит за вас грудью. Иногда в инстаграме выкладывает командное фото и называет вас бойцами, гладиаторами.

– И мы за него стоим грудью. И когда проигрываем, то виноваты мы, а не тренер, – приводит слова Глушакова «Российская газета».