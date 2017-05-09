Мбаппе: «Позу для празднования голов мне придумал братишка»

Руки в боки.Они хоть одно рэп выступление видели ? Очень оригинальная поза.
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал о своей позе во время празднования забитых мячей. Футболист обычно скрещивает руки. Мбаппе рассказал, что этому его научил брат.
«Позу для празднования голов мне придумал братишка. Мы вместе играли в Playstation», – сказал Мбаппе.
Напомним, француз был признан лучшим игроком Лиги 1 в апреле. Всего в этом сезоне он провел 26 матчей, забив 14 голов и сделав девять голевых передач.
Célébration avec Ethaninhopic.twitter.com/X8WjdphMMQ— Kylian Mbappé (@KMbappe) 5 мая 2017 г.