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    Мбаппе: «Позу для празднования голов мне придумал братишка»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал о своей позе во время празднования забитых мячей. Футболист обычно скрещивает руки. Мбаппе рассказал, что этому его научил брат.

    «Позу для празднования голов мне придумал братишка. Мы вместе играли в Playstation», – сказал Мбаппе.

    Напомним, француз был признан лучшим игроком Лиги 1 в апреле. Всего в этом сезоне он провел 26 матчей, забив 14 голов и сделав девять голевых передач.

    Источник: L' Equipe

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    09.05.2017 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 мая 2017, 10:22

      Руки в боки.Они хоть одно рэп выступление видели ? Очень оригинальная поза.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 мая 2017, 21:54

      Шнурки завязывать явно не у братишки учился.

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