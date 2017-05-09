Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в апреле

Профсоюз футболистов Франции признал нападающего «Монако» Килиана Мбаппе лучшим футболистом Лиги 1 в апреле. За 18-летнего игрока проголосовало 55 процентов опрошенных. Второе место досталось форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани, получившему 34 процента голосов. Замкнул тройку хавбек «Ниццы» Жан Мишель Сери, набравший 16 процентов.

В минувшем месяце Мбаппе провел в чемпионате Франции три поединка и записал на свой счет два гола, ставшие победными для монегасков во встречах с «Тулузой» и «Лионом».