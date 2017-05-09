Марадона: «Месси следовало наказать, ФИФА действует непоследовательно»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что ФИФА не стоило сокращать дисквалификацию Лионеля Месси за нецензурные высказывания в адрес бокового судьи в матче 13-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 с Чили (1:0). Напомним, изначально 29-летний футболист был отстранен на четыре матча, однако по прошествии одной встречи ФИФА отменила наказание.

«Я хотел помочь Месси, но с решением ФИФА меня ничего не связывает. Игрока отстраняют на четыре матча, и потом вдруг прощают ему три. ФИФА действовала совершенно непоследовательно, Лео стоило наказать. Говорю это, положа руку на сердце. Я был его тренером в течение года, и он больше походил на мягкого, пушистого мальчика, чем футболиста», – сказал Марадона в эфире одного из аргентинских радио.

После 14-ти туров «альбиселесте» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. имея в своем активе 22 очка и отставая о четвертого места, дающего право напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства, на один балл.