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    Марадона: «Месси следовало наказать, ФИФА действует непоследовательно»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что ФИФА не стоило сокращать дисквалификацию Лионеля Месси за нецензурные высказывания в адрес бокового судьи в матче 13-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 с Чили (1:0). Напомним, изначально 29-летний футболист был отстранен на четыре матча, однако по прошествии одной встречи ФИФА отменила наказание.

    «Я хотел помочь Месси, но с решением ФИФА меня ничего не связывает. Игрока отстраняют на четыре матча, и потом вдруг прощают ему три. ФИФА действовала совершенно непоследовательно, Лео стоило наказать. Говорю это, положа руку на сердце. Я был его тренером в течение года, и он больше походил на мягкого, пушистого мальчика, чем футболиста», – сказал Марадона в эфире одного из аргентинских радио.

    После 14-ти туров «альбиселесте» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. имея в своем активе 22 очка и отставая о четвертого места, дающего право напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства, на один балл.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 12:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 2 июня 2017, 09:39

      Антипатриотично. А что ещё ждать от Марадоны? Аргентина вперёд !

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 9 мая 2017, 19:48

      Вот за такие выходки я его не считаю Великим игроком. Великий не может быть таким низким завистником Плюс кокаин и "рука бога"

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > levon_man 10 мая 2017, 23:04

      Всегда удивлялся почему его так сильно уважают в народе, даже у нас) Такие сомнительные интервью у него постоянно

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 9 мая 2017, 15:11

      Странно, что сам Диего вообще на свободе)))

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 мая 2017, 13:58

      Хоть кто-то трезво мыслит и не стелиться под Месси!

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 9 мая 2017, 13:19

      Диего, подскажи, а как нариков наказывать???

      -1
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 мая 2017, 12:53

      не патриот Диего

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