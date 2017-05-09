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  • Марадона: «Месси следовало наказать, ФИФА действует непоследовательно»

Марадона: «Месси следовало наказать, ФИФА действует непоследовательно»

9 мая 2017, 12:41
7

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что ФИФА не стоило сокращать дисквалификацию Лионеля Месси за нецензурные высказывания в адрес бокового судьи в матче 13-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 с Чили (1:0). Напомним, изначально 29-летний футболист был отстранен на четыре матча, однако по прошествии одной встречи ФИФА отменила наказание.

«Я хотел помочь Месси, но с решением ФИФА меня ничего не связывает. Игрока отстраняют на четыре матча, и потом вдруг прощают ему три. ФИФА действовала совершенно непоследовательно, Лео стоило наказать. Говорю это, положа руку на сердце. Я был его тренером в течение года, и он больше походил на мягкого, пушистого мальчика, чем футболиста», – сказал Марадона в эфире одного из аргентинских радио.

После 14-ти туров «альбиселесте» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. имея в своем активе 22 очка и отставая о четвертого места, дающего право напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства, на один балл.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (7)
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grafff
1494323596
не патриот Диего
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sergey_86-76
1494325156
Диего, подскажи, а как нариков наказывать???
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KingRey21
1494327498
Хоть кто-то трезво мыслит и не стелиться под Месси!
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xColaz
1494331862
Странно, что сам Диего вообще на свободе)))
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levon_man
1494348528
Вот за такие выходки я его не считаю Великим игроком. Великий не может быть таким низким завистником Плюс кокаин и "рука бога"
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Александр52
1496385569
Антипатриотично. А что ещё ждать от Марадоны? Аргентина вперёд !
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