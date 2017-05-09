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Бубнов: «Зенит» нельзя оставлять в таком состоянии»

9 мая 2017, 06:07
56

Футбольный эксперт Александр Бубнов затронул тему состояния нынешнего «Зенита». По мнению ветерана, клубу нужны серьезные изменения.

«Думаю, стоит ждать перемен, потому что в таком состоянии команду нельзя оставлять. Случившееся с «Зенитом» в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка. Таких игроков трудно заменить сразу, и питерцы не смогли перестроиться на более комбинационную, командную игру. Кроме того, есть много вопросов по подготовке «Зенита» в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно», – заявил Бубнов.

«Зенит» за три тура до окончания чемпионата России продолжает бороться с ЦСКА за второе место, позволяющее выступить в Лиге чемпионов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (56)
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turist82
1494306208
Пусть остаются ))) с Дзюбой. Там им и место
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Диктор
1494306722
А Дзюбу еще раз поздравляю с обилием титулов.
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a-rakhmatov
1494308866
От цыгана надо избавляться быстрее.....все зависит от тренера)))
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Mahone
1494310522
Все будет хорошо у Зенита,строиться новая команда-переходной период-лига Европы пока что,Луческу сделает выводы и все будет ок
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RedWhiteFans2
1494310758
Теперь ныть будут о Зените. А Томь можно оставлять в таком положении???Прекрасный клуб доказавший, что можно играть и без Халков и Витселей. А Арсенал можно оставлять???Может лучше своих поддержать чем платить спасая Зенит сотни миллионов баксов на год-два дутого рейтинга. Эх Бубен, Бубен.... истерик а не патриот.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1494311505
"Мотор был очень похож на настоящий, но не работал."
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polt
1494313861
В ЛЧ Зениту делать нечего. На данный момент ЦСКА выглядит предпочтительней.
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NEON-SM
1494314014
цска смотрится цельной командой, в зените разруха и все это понимают, конечно им надо что-то менять, а начинать с тренера
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cska-62
1494320530
Практически все, включая Бубнова, заикаются о «проблемах» с составом у питерского «Зенита»! Вот они: Вратари: Лунёв, Лодыгин. Защитники: Кришито, Нету, Ломбертс, Анюков, Новосельцев, Смольников, Иванович, Цаллагов. Хавбеки: Жулиано, Хави Гарсия, Жирков, Мак, Маурисио, Юсупов, Шатов, Данни, Эрнани, Молло, Рязанцев. Травмирован лишь Файзулин. Форварды: Дзюба, Кокорин, Джорджевич, Кержаков. Проще говоря, у «Зенита» два полноценных состава для выступления в РФПЛ и борьбы за золотые медали! Не меньше того! Половина – «сливки» отечественного футбола! А вот как эти два состава использовал Мирча Луческу, объяснению просто не поддаётся. Выходя на замену в 16 матчах в разных турнирах в этом сезоне, Роберт Мак не только обострял атаку питерцев, но и забил шесть мячей и сделал несколько результативные передач (в разных источниках – три и четыре), хотя общего игрового времени во всех этих матчах наберётся у него в лучшем случае игр на пять. Все последние матчи весеннего отрезка первенства Мак провёл на скамейке запасных (?). Когда подписали Луческу, я предположил, что никакого чуда ждать не нужно, но тренер он опытный и грамотный, хотя и не «волшебник», и к середине сезона команда у него должна заиграть. Не заиграла. И во многом вина в судействе, которое с самого начала сезона «рисовало» слабо игравшему «Зениту» очки! А это расслабляет и без того наших «жирных котов», получающих благодаря российским паспортам по контрактам куда большие деньги, чем они того заслуживают! И судейство в «одну калитку» (питерскую!) продолжилось и после зимнего перерыва! Халява, сэр! ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ!!! В своём отдельном первенстве «Бандитский Петербург» «Зенит» всегда будет первым. И последним, ибо является его единственным участником. А вот если убрать из таблицы нарисованные «Зениту» судьями очки, которых больше десятка, то в первенстве РФПЛ он будет в середине турнирной таблицы! Проще говоря, «Зенит» сегодня – копия своего нового стадиона «Крестовский». Десять лет проходимцы распиливали на нём почти миллиард долларов США, а сделать самое главное для футбольного представления – газон, так и не удосужились! Таких чудовищных газонов, как в матче «Зенит» - «Терек», я не видел уже много лет нигде! Даже на стадионах команд, выступающих в ФНЛ.
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Сивый Мерин,
1494326475
Прав Бубнов,в таком состоянии оставлять Зинит нельзя,нужно пристрелить.
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