Бубнов: «Зенит» нельзя оставлять в таком состоянии»

Футбольный эксперт Александр Бубнов затронул тему состояния нынешнего «Зенита». По мнению ветерана, клубу нужны серьезные изменения.

«Думаю, стоит ждать перемен, потому что в таком состоянии команду нельзя оставлять. Случившееся с «Зенитом» в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка. Таких игроков трудно заменить сразу, и питерцы не смогли перестроиться на более комбинационную, командную игру. Кроме того, есть много вопросов по подготовке «Зенита» в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно», – заявил Бубнов.

«Зенит» за три тура до окончания чемпионата России продолжает бороться с ЦСКА за второе место, позволяющее выступить в Лиге чемпионов.