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    Бубнов: «Зенит» нельзя оставлять в таком состоянии»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов затронул тему состояния нынешнего «Зенита». По мнению ветерана, клубу нужны серьезные изменения.

    «Думаю, стоит ждать перемен, потому что в таком состоянии команду нельзя оставлять. Случившееся с «Зенитом» в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка. Таких игроков трудно заменить сразу, и питерцы не смогли перестроиться на более комбинационную, командную игру. Кроме того, есть много вопросов по подготовке «Зенита» в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно», – заявил Бубнов.

    «Зенит» за три тура до окончания чемпионата России продолжает бороться с ЦСКА за второе место, позволяющее выступить в Лиге чемпионов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.05.2017 06:07
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 9 мая 2017, 17:16

      Зачем оставлять, можно и поменять Бубнова на Луческу, только вот согласится и имеет ли право на такое место Бубнов. Интереснее другое, кто есть в молодёжных командах Зенита из местных для выполнения задач клубу? Что делать с игрой, кторая не впечатляет,а Луческу ушёл из Шахтёра потому что уже стар делать новую команду по его словам? Сколько денег клуб может потратить на трансферы с учётом правил честной игры?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Егор Велунов 9 мая 2017, 17:30

      что-ты, если Санёк займётся делом, Миллер закипит, а Зенит начнёт выигрывать сдуру!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Егор Велунов 10 мая 2017, 18:49

      Санёк пойдёт вперёд! Хуже не будет.

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      Рейтинг: +103

      Сивый Мерин, 9 мая 2017, 13:41

      Прав Бубнов,в таком состоянии оставлять Зинит нельзя,нужно пристрелить.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Сивый Мерин, 9 мая 2017, 15:29

      Мишу Боярского нужно в штаб и Санька Бубнова.Один будет дискутировать. а второй раздовать саечки.Возможно, это даже поможет делу.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > lra 10 мая 2017, 18:39

      Шнура то какого, может быть на основе аммонита 6жв или ты об этом тоже ничего не знаешь...Есть ОШа , есть ДШа...Я с ними когда-то работал, аж форточки вылетали в округе.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 10 мая 2017, 18:59

      В этих шнурах в основе:-Тен, Гексоген и другие подарки...

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 9 мая 2017, 13:08

      Луческу на выход, и пол состава туда же. Не уверен что Семак или Радимов, с 1-3 молодыми питерскими парнями в составе, вместо например Кокорина, Нету, Юсупова - выступили хуже. Очень много вопросов по комплектованию команды в целом, и по составам на игры в частности. Если уж брать легов, то тех кто тащит, а не тех кого тащить нужно. Лучше уже тогда своим воспитанникам шансы давать, как это делают московские клубы. И чем раньше славился Зенит... стало всё наоборот. Такое впечатление, что Газпром не развивает Зенит, а содержит его в режиме угнетения, и любуется на это

      1
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      Рейтинг: -5

      DankoS > Nevsky_RU 9 мая 2017, 16:15

      Да нет, просто, как мне кажется, свою родню пристроили в структуры, вместо того что бы нанять грамотных специалистов, вот и видим результат.

      -2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > DankoS 9 мая 2017, 16:44

      Может и так, но нынешний Зенит не логичен, не последователен. Если даже они дилетанты, то всё равно странно, что большая часть их решений со знаком минус для клуба.
      Раньше Зениту никогда не подсуживали, скорее наоборот гнобили свистком. Последние несколько лет, иногда проскакивают матчи со странными решениями в пользу питерской команды, иногда в очевидных моментах. Раньше активно вводили молодёжь в состав - теперь только изредка её дырки в составе затыкают. Раньше были точечные трансферы, чаще удачные. В этом сезоне какая ковровая бомбардировка, при этом набрали шлак какой то. Появилось какое то странное отношение к своим воспитанникам и так сказать заслуженным игрокам (братья Кержаковы, Могилевец, Ломбертс и т.д. - с ними и другими поступали не совсем по человечески) Стадион это отдельная тема. Да нам то говорят что строил город, но неужели ФК Зенит и Газпром видя то блядство которое там твориться, не могли вмешаться и повлиять на ситуацию. Потом тренера, ну я хз, ладно Адвокаат и Спалетти - есть вопросы по их результатам, но по сути нет вопросов к их назначениям как таковым. Но вот Боаш и Лучески - изначально очень сомнительные варианты. Короче таких моментов стало слишком много, что бы не признать что Зениту не помешало бы сменить вектор, и заодно менеджмент. Перезагрузка была бы не лишней. Потратить на это один сезон, пох на место, не думаю что Зенит будет на вылет стоять, но довести до ума всю систему. Начиная с академии Зенита, с дубля, с Зенита 2 - сейчас это всё формации для галочки, толку от них по нулям.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 мая 2017, 13:02

      Жаль, но это во всем нашем футболе и за это большое спасибо питерцам, начиная с Фурсенко...

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 9 мая 2017, 12:14

      Все очень верно сказал Бубнов. Состав вроде и огромный . Как говориться нарушен известный ленинский принцип:Лучше меньше , но качественнее.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 мая 2017, 12:02

      Практически все, включая Бубнова, заикаются о «проблемах» с составом у питерского «Зенита»! Вот они:
      Вратари: Лунёв, Лодыгин.
      Защитники: Кришито, Нету, Ломбертс, Анюков, Новосельцев, Смольников, Иванович, Цаллагов.
      Хавбеки: Жулиано, Хави Гарсия, Жирков, Мак, Маурисио, Юсупов, Шатов, Данни, Эрнани, Молло, Рязанцев. Травмирован лишь Файзулин.
      Форварды: Дзюба, Кокорин, Джорджевич, Кержаков.
      Проще говоря, у «Зенита» два полноценных состава для выступления в РФПЛ и борьбы за золотые медали! Не меньше того! Половина – «сливки» отечественного футбола!
      А вот как эти два состава использовал Мирча Луческу, объяснению просто не поддаётся.
      Выходя на замену в 16 матчах в разных турнирах в этом сезоне, Роберт Мак не только обострял атаку питерцев, но и забил шесть мячей и сделал несколько результативные передач (в разных источниках – три и четыре), хотя общего игрового времени во всех этих матчах наберётся у него в лучшем случае игр на пять. Все последние матчи весеннего отрезка первенства Мак провёл на скамейке запасных (?).
      Когда подписали Луческу, я предположил, что никакого чуда ждать не нужно, но тренер он опытный и грамотный, хотя и не «волшебник», и к середине сезона команда у него должна заиграть. Не заиграла. И во многом вина в судействе, которое с самого начала сезона «рисовало» слабо игравшему «Зениту» очки! А это расслабляет и без того наших «жирных котов», получающих благодаря российским паспортам по контрактам куда большие деньги, чем они того заслуживают! И судейство в «одну калитку» (питерскую!) продолжилось и после зимнего перерыва! Халява, сэр!
      ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ!!! В своём отдельном первенстве «Бандитский Петербург» «Зенит» всегда будет первым. И последним, ибо является его единственным участником. А вот если убрать из таблицы нарисованные «Зениту» судьями очки, которых больше десятка, то в первенстве РФПЛ он будет в середине турнирной таблицы!
      Проще говоря, «Зенит» сегодня – копия своего нового стадиона «Крестовский». Десять лет проходимцы распиливали на нём почти миллиард долларов США, а сделать самое главное для футбольного представления – газон, так и не удосужились! Таких чудовищных газонов, как в матче «Зенит» - «Терек», я не видел уже много лет нигде! Даже на стадионах команд, выступающих в ФНЛ.

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > cska-62 9 мая 2017, 13:08

      Писатель 1962 года рождения!!!))))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > cska-62 9 мая 2017, 13:18

      Очередную хрень пронес. Мой совет - съезди все таки разок в Питер..., и "отпустит" тебя наконец то..., наверное...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > cska-62 9 мая 2017, 15:10

      Злая, но справедливая аналогия...Ваш интеллект не позволяет усомниться в вышесказанном...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > lra 9 мая 2017, 15:25

      И ты ей до сих пор веришь?

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > cska-62 9 мая 2017, 15:46

      Написал вроде много, но как то ни о чём.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ribavadim 9 мая 2017, 17:34

      Приятно, что в Питере меня читают. Не зря потратил время:
      09.05.2017, 16:18
      «Последний домашний матч «Зенита», который сине-бело-голубые проведут в рамках 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром», будет сыгран на стадионе «Петровский»… Основной же причиной остается состояние газона нового стадиона, который уже не раз подвергался критике как со стороны самих питерцев, так и их соперников».
      https://bombardir.ru/news/506160-Posledniy-domashniy-match-sezona-Zenit-sygraet-na-Petrovskom

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > cska-62 9 мая 2017, 17:52

      Я вас читаю в сибири, очень рад, что мысль спортивная и человеческая не угасает.Пишите о чём думаете,Спасибо!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 9 мая 2017, 18:07

      В вашем деле не пропало то что заглохло в моём.
      Журналистика спортивная и не только...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > cska-62 9 мая 2017, 18:34

      Когда в ГДР приезжали ЦСКОВцы., я с открытым ртом получал форму в спортзале.Когда играли против немцев, я думал что мы-это АХ! Потом Матиас Заммер играл за сборную Германии!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > lra 10 мая 2017, 12:20

      Ты парень то честный, раз за капустный лист сказал, а как быть с остальным...

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 мая 2017, 10:52

      Санька Бубнова и из ТОСНО ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > lra 9 мая 2017, 14:57

      Да ты уже намотал...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > lra 9 мая 2017, 14:59

      И всё таки сможешь объяснить разницу между ВВ и ВМ?Республиканец?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 10:13

      цска смотрится цельной командой, в зените разруха и все это понимают, конечно им надо что-то менять, а начинать с тренера

      -2
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 мая 2017, 10:11

      В ЛЧ Зениту делать нечего. На данный момент ЦСКА выглядит предпочтительней.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > polt 9 мая 2017, 11:56

      У нас сейчас все клубы уровня максимум Лиги Европы. Там хоть на что-то можно рассчитывать.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > polt 9 мая 2017, 15:47

      На данный момент там нечего делать ни одному российскому клубу.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 мая 2017, 10:01

      Что хотел Зенит, когда подписывал Дзюбу, Кокорина и т.д.? Детям лимита, как говорится, выиграли - замечательно, проиграли - мать его так, главное вовремя карту в банкомат засовывать!!!

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