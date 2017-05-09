Бубнов: «Зенит» нельзя оставлять в таком состоянии»

Зачем оставлять, можно и поменять Бубнова на Луческу, только вот согласится и имеет ли право на такое место Бубнов. Интереснее другое, кто есть в молодёжных командах Зенита из местных для выполнения задач клубу? Что делать с игрой, кторая не впечатляет,а Луческу ушёл из Шахтёра потому что уже стар делать новую команду по его словам? Сколько денег клуб может потратить на трансферы с учётом правил честной игры?
Футбольный эксперт Александр Бубнов затронул тему состояния нынешнего «Зенита». По мнению ветерана, клубу нужны серьезные изменения.
«Думаю, стоит ждать перемен, потому что в таком состоянии команду нельзя оставлять. Случившееся с «Зенитом» в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка. Таких игроков трудно заменить сразу, и питерцы не смогли перестроиться на более комбинационную, командную игру. Кроме того, есть много вопросов по подготовке «Зенита» в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно», – заявил Бубнов.
«Зенит» за три тура до окончания чемпионата России продолжает бороться с ЦСКА за второе место, позволяющее выступить в Лиге чемпионов.