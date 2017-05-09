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    Карпин назвал лучшего тренера в нынешнем сезоне РФПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил, что красно-белые завоевали чемпионство благодаря проблемам у конкурентов. Также Карпин выразил мнение, что лучшим тренером в нынешнем сезоне чемпионата России является Массимо Каррера.

    «По сравнению с предыдущим годом «Спартак» усилился, а остальные ослабли. Даже возьмем «Зенит», ЦСКА, у «Рубина» были проблемы, как и у «Краснодара». Думаю, все закономерно. Когда-то это должно было случиться. Фарт присутствовал, но без везения чемпионами не становятся. Часто говорят о чемпионском фарте — он присутствовал, да. То, что «Спартак» стал заслуженно чемпионом за три тура до конца чемпионата, — это тоже да.

    Каррера – лучший тренер сезона? Тут не о чем рассуждать, раз команда за три тура до конца становится чемпионом», – сказал Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.05.2017 01:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 9 мая 2017, 15:54

      Да всё правильно сказано,,,,,кто первый то и лучший,тем более это не чемпионство Зенита когда один Халк стоил пол Спартака,у Карреры весьма среднинький состав,о которых ещё год назад все говорили что безнадёжные футболисты,,,,а Бердыев замечательныйй конечно тренер,,,,возможно следущий чемпионат и будет его посмотрим

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 9 мая 2017, 12:26

      но все-таки, думаю , если быть , обьективнее, без экивоков на Чемпионство, то лучший в этом году Бердыев.

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 9 мая 2017, 11:57

      Карпин не неси бред , проблемы есть у всех

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 10:24

      Каррера лучший!!!

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 9 мая 2017, 10:16

      Ну не нытик же!

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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 мая 2017, 10:07

      Mille grazie Massimo Carrera ! ! !

      -1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 мая 2017, 09:54

      и это правильно

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 9 мая 2017, 09:35

      - Карпин!, ты сам издевался 5 лет над Спартаком и болельщиками), куда ты свой клюв суёшь!), а кто "остальным" мешал укрепляться и быть крепкими???...так что иди и "комментируй"...

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 мая 2017, 09:11

      Других мнений в этом сезоне быть не может!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 09:08

      Если так оно и есть)

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