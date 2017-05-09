Карпин назвал лучшего тренера в нынешнем сезоне РФПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил, что красно-белые завоевали чемпионство благодаря проблемам у конкурентов. Также Карпин выразил мнение, что лучшим тренером в нынешнем сезоне чемпионата России является Массимо Каррера.

«По сравнению с предыдущим годом «Спартак» усилился, а остальные ослабли. Даже возьмем «Зенит», ЦСКА, у «Рубина» были проблемы, как и у «Краснодара». Думаю, все закономерно. Когда-то это должно было случиться. Фарт присутствовал, но без везения чемпионами не становятся. Часто говорят о чемпионском фарте — он присутствовал, да. То, что «Спартак» стал заслуженно чемпионом за три тура до конца чемпионата, — это тоже да.

Каррера – лучший тренер сезона? Тут не о чем рассуждать, раз команда за три тура до конца становится чемпионом», – сказал Карпин.