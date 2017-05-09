Карпин назвал лучшего тренера в нынешнем сезоне РФПЛ

Да всё правильно сказано,,,,,кто первый то и лучший,тем более это не чемпионство Зенита когда один Халк стоил пол Спартака,у Карреры весьма среднинький состав,о которых ещё год назад все говорили что безнадёжные футболисты,,,,а Бердыев замечательныйй конечно тренер,,,,возможно следущий чемпионат и будет его посмотрим
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил, что красно-белые завоевали чемпионство благодаря проблемам у конкурентов. Также Карпин выразил мнение, что лучшим тренером в нынешнем сезоне чемпионата России является Массимо Каррера.
«По сравнению с предыдущим годом «Спартак» усилился, а остальные ослабли. Даже возьмем «Зенит», ЦСКА, у «Рубина» были проблемы, как и у «Краснодара». Думаю, все закономерно. Когда-то это должно было случиться. Фарт присутствовал, но без везения чемпионами не становятся. Часто говорят о чемпионском фарте — он присутствовал, да. То, что «Спартак» стал заслуженно чемпионом за три тура до конца чемпионата, — это тоже да.
Каррера – лучший тренер сезона? Тут не о чем рассуждать, раз команда за три тура до конца становится чемпионом», – сказал Карпин.