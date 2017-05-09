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Карпин назвал лучшего тренера в нынешнем сезоне РФПЛ

9 мая 2017, 01:18
30

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил, что красно-белые завоевали чемпионство благодаря проблемам у конкурентов. Также Карпин выразил мнение, что лучшим тренером в нынешнем сезоне чемпионата России является Массимо Каррера.

«По сравнению с предыдущим годом «Спартак» усилился, а остальные ослабли. Даже возьмем «Зенит», ЦСКА, у «Рубина» были проблемы, как и у «Краснодара». Думаю, все закономерно. Когда-то это должно было случиться. Фарт присутствовал, но без везения чемпионами не становятся. Часто говорят о чемпионском фарте — он присутствовал, да. То, что «Спартак» стал заслуженно чемпионом за три тура до конца чемпионата, — это тоже да.

Каррера – лучший тренер сезона? Тут не о чем рассуждать, раз команда за три тура до конца становится чемпионом», – сказал Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Каррера Массимо
Комментарии (30)
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kamaz89
1494282097
Да! Каррера красава! Уважуха мужику! Настоящий воин!!!!))
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NEON-SM
1494282161
всё верно
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dzhanavar
1494285799
А вы,Валерий Георгиевич,лучший эксперт МатчТВ...
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filosof sparty
1494286056
Блин, вот Карпуху всегда уважал за прямоту и уверенность в себе!!!
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serglider
1494292304
Смешно! В этом сезоне настолько слабо сыграли остальные клубы, за исключением разве концовку турнира ЦСКА при Гончаренко, но увы отставание уже было не отыгрываемое, что ответ на вопрос кто лучший тренер - однозначно Каррера и никого даже рядом...
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Диктор
1494301698
И это -ФАКТ
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Паук за ЦСКА
1494302178
он прав.Но тут действительно очень много фарта присутствовало в победах Спартака.Ну теперь и в России свой Лестер.
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19asmodey54
1494307605
сегодня День Великой Победы! всех с Праздником, ветеранов войны-особенно! пусть битвы будут только на спортивных полях, мирного неба всем!
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OfaZavr
1494314645
Каррера лучший!!!
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raritet
1494322008
но все-таки, думаю , если быть , обьективнее, без экивоков на Чемпионство, то лучший в этом году Бердыев.
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