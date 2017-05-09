Каррера: «Все больше убеждаюсь, что «Спартак» – самый популярный клуб России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что его команда является самой популярной в России среди футбольных болельщиков. Итальянский специалист отметил, что чемпионство красно-белых стало огромным событием для людей, интересующихся спортом.

– Какую роль сыграли в чемпионстве вашего «Спартака» фанаты?

– Все больше убеждаюсь в том, что «Спартак» – самый популярный клуб России. И одно из доказательств тому – полный стадион на матче с «Томью», аутсайдером турнира. А еще мне рассказали, что весь спортивный интернет был забит в воскресенье вечером и утром в понедельник бесконечными новостями из «Спартака» и про «Спартак». Его чемпионство – событие очень, как я понимаю, заметное для спортивной России, так зачем это было бы отрицать? Наши уникальные болельщики сыграли важную роль в нашем успехе, и я рад, что мы доставили им такую большую радость!

– Победа в чемпионате за три тура до его окончания – уверенная и очень достойная. Но если сегодня ваше чемпионство выглядит закономерным по итогам сезона, то на момент вашего назначения главным тренером люди вряд ли на такое рассчитывали. В какой момент сами поверили в то, что ваш «Спартак» может выиграть золото?

– Прекрасно понимал и болельщиков, и журналистов, и экспертов. Когда меня сделали сначала временным, а затем постоянным главным тренером «Спартака», самыми популярными вопросами наверняка были такие: как ему доверили? что он может? откуда он вообще взялся? Понятно, что и у самих игроков в головах должно было сидеть примерно тоже самое. Вот почему очень важными стали мои первые беседы с командой, во время которых я донес до ребят то, что считал нужным.

Не буду сейчас вас обманывать и говорить, что сразу был уверен в том, что мы сможем выиграть чемпионат. Нет, такого не было. Но с самого начала настраивал и себя самого, и ребят на то, что мы должны подходить к каждому матчу с верой в свои силы и с отдачей не в 100, а в 150 процентов. Нам надо было играть и сражаться так, чтобы не в чем было потом себя упрекнуть. К счастью, команда это поняла и приняла довольно быстро. Разумеется, у нас случались и проколы по ходу сезона, но в целом смогли удержать высокий уровень концентрации. Который и позволил нам выиграть чемпионат.