Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Все больше убеждаюсь, что «Спартак» – самый популярный клуб России»

Каррера: «Все больше убеждаюсь, что «Спартак» – самый популярный клуб России»

9 мая 2017, 00:27
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что его команда является самой популярной в России среди футбольных болельщиков. Итальянский специалист отметил, что чемпионство красно-белых стало огромным событием для людей, интересующихся спортом.

– Какую роль сыграли в чемпионстве вашего «Спартака» фанаты?

– Все больше убеждаюсь в том, что «Спартак» – самый популярный клуб России. И одно из доказательств тому – полный стадион на матче с «Томью», аутсайдером турнира. А еще мне рассказали, что весь спортивный интернет был забит в воскресенье вечером и утром в понедельник бесконечными новостями из «Спартака» и про «Спартак». Его чемпионство – событие очень, как я понимаю, заметное для спортивной России, так зачем это было бы отрицать? Наши уникальные болельщики сыграли важную роль в нашем успехе, и я рад, что мы доставили им такую большую радость!

– Победа в чемпионате за три тура до его окончания – уверенная и очень достойная. Но если сегодня ваше чемпионство выглядит закономерным по итогам сезона, то на момент вашего назначения главным тренером люди вряд ли на такое рассчитывали. В какой момент сами поверили в то, что ваш «Спартак» может выиграть золото?

– Прекрасно понимал и болельщиков, и журналистов, и экспертов. Когда меня сделали сначала временным, а затем постоянным главным тренером «Спартака», самыми популярными вопросами наверняка были такие: как ему доверили? что он может? откуда он вообще взялся? Понятно, что и у самих игроков в головах должно было сидеть примерно тоже самое. Вот почему очень важными стали мои первые беседы с командой, во время которых я донес до ребят то, что считал нужным.

Не буду сейчас вас обманывать и говорить, что сразу был уверен в том, что мы сможем выиграть чемпионат. Нет, такого не было. Но с самого начала настраивал и себя самого, и ребят на то, что мы должны подходить к каждому матчу с верой в свои силы и с отдачей не в 100, а в 150 процентов. Нам надо было играть и сражаться так, чтобы не в чем было потом себя упрекнуть. К счастью, команда это поняла и приняла довольно быстро. Разумеется, у нас случались и проколы по ходу сезона, но в целом смогли удержать высокий уровень концентрации. Который и позволил нам выиграть чемпионат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GeorgeXIII
1494279549
Как всегда :емко и по делу!
Ответить
NEON-SM
1494282199
мы чемпионы, мы народная команда
Ответить
a_who
1494297717
Организовав успех в чемпионате Массимо сделал подарок на 9 Мая половине страны !!! Успехов Спартак !
Ответить
lokoman92
1494298444
Главное что бы престиж российского чемпионата повышался! И что бы российские клубы в европе уважали и боялись, как это было с 2003 по 2006 гг)
Ответить
Опорник84
1494305635
Спартак самый любимый многими болельщиками клуб! Я это знал всегда! Но еще больше убедился в этом на матче с Краснодаром, когда в выездном матче стадион был на половину красно-белым!
Ответить
Диктор
1494306552
Ну это уже давно известный факт
Ответить
Mahone
1494309284
Самый популярный!!!!!!! Унас в Казахстане много болельщиков,сам болею с 1975г,удачи тебе тренер
Ответить
Д Альбертини
1494310370
Он и был всегда самым популярным клубом в России)
Ответить
OfaZavr
1494317233
Спартак навсегда в сердце!
Ответить
vladimir63
1494343049
БРАВО МАССИМО ! БРАВИССИМО ! все на игру с тереком ! правда билетов уже нет ! а у меня три !!!
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
5
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
17
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+