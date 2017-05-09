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    Каррера: «Все больше убеждаюсь, что «Спартак» – самый популярный клуб России»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что его команда является самой популярной в России среди футбольных болельщиков. Итальянский специалист отметил, что чемпионство красно-белых стало огромным событием для людей, интересующихся спортом.

    – Какую роль сыграли в чемпионстве вашего «Спартака» фанаты?

    – Все больше убеждаюсь в том, что «Спартак» – самый популярный клуб России. И одно из доказательств тому – полный стадион на матче с «Томью», аутсайдером турнира. А еще мне рассказали, что весь спортивный интернет был забит в воскресенье вечером и утром в понедельник бесконечными новостями из «Спартака» и про «Спартак». Его чемпионство – событие очень, как я понимаю, заметное для спортивной России, так зачем это было бы отрицать? Наши уникальные болельщики сыграли важную роль в нашем успехе, и я рад, что мы доставили им такую большую радость!

    – Победа в чемпионате за три тура до его окончания – уверенная и очень достойная. Но если сегодня ваше чемпионство выглядит закономерным по итогам сезона, то на момент вашего назначения главным тренером люди вряд ли на такое рассчитывали. В какой момент сами поверили в то, что ваш «Спартак» может выиграть золото?

    – Прекрасно понимал и болельщиков, и журналистов, и экспертов. Когда меня сделали сначала временным, а затем постоянным главным тренером «Спартака», самыми популярными вопросами наверняка были такие: как ему доверили? что он может? откуда он вообще взялся? Понятно, что и у самих игроков в головах должно было сидеть примерно тоже самое. Вот почему очень важными стали мои первые беседы с командой, во время которых я донес до ребят то, что считал нужным.

    Не буду сейчас вас обманывать и говорить, что сразу был уверен в том, что мы сможем выиграть чемпионат. Нет, такого не было. Но с самого начала настраивал и себя самого, и ребят на то, что мы должны подходить к каждому матчу с верой в свои силы и с отдачей не в 100, а в 150 процентов. Нам надо было играть и сражаться так, чтобы не в чем было потом себя упрекнуть. К счастью, команда это поняла и приняла довольно быстро. Разумеется, у нас случались и проколы по ходу сезона, но в целом смогли удержать высокий уровень концентрации. Который и позволил нам выиграть чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2017 00:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 9 мая 2017, 18:17

      БРАВО МАССИМО ! БРАВИССИМО ! все на игру с тереком ! правда билетов уже нет ! а у меня три !!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 11:07

      Спартак навсегда в сердце!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 09:12

      Он и был всегда самым популярным клубом в России)

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 9 мая 2017, 09:03

      а мы это знаем давно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 08:54

      Самый популярный!!!!!!! Унас в Казахстане много болельщиков,сам болею с 1975г,удачи тебе тренер

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2017, 08:09

      Ну это уже давно известный факт

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 мая 2017, 07:53

      Спартак самый любимый многими болельщиками клуб! Я это знал всегда! Но еще больше убедился в этом на матче с Краснодаром, когда в выездном матче стадион был на половину красно-белым!

      4
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 9 мая 2017, 05:54

      Главное что бы престиж российского чемпионата повышался! И что бы российские клубы в европе уважали и боялись, как это было с 2003 по 2006 гг)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > lokoman92 9 мая 2017, 07:53

      Арсеналу и Ливерпулю доставалось на орехи гораздо раньше...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 мая 2017, 05:41

      Организовав успех в чемпионате Массимо сделал подарок на 9 Мая половине страны !!! Успехов Спартак !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 01:23

      мы чемпионы, мы народная команда

      11
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > lra 9 мая 2017, 07:42

      Судя по нику, тебе-бы подлянки пиротехнические Бритам где-нибудь в Дублине мастырить, а не рассуждать здесь категорично плохо о народной команде. Да ты, наверное, и в этом деле тоже плохо разбираешься.В чём разница между вв и вм?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 9 мая 2017, 07:45

      И что такое -ЭД-8Э?

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > lra 9 мая 2017, 16:45

      Ну не знаю я лично из Саратова и 35 лет болею за Спартак,,,и вот честно сейчас у нас в регионе трудно найти хоть одного болелу Зенита,,,,просто Зенит сильно подпортил свой имидж сидя на деньгах госбюджета

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