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  • Широков считает, что «Спартак» может стать чемпионом еще 2-3 раза подряд

Широков считает, что «Спартак» может стать чемпионом еще 2-3 раза подряд

9 мая 2017, 00:16
24

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о перспективах московского клуба. Широков отметил, что при грамотной селекции красно-белые способны выиграть в ближайшие годы еще несколько титулов.

«Будет ли «Спартак» доминировать в ближайшие годы? Бороться за чемпионство точно будет. Плюс, думаю, руководство понимает, что команду нужно усиливать.

Думаю, при грамотной селекции «Спартак» смог бы еще два-три раза подряд стать чемпионом. Но удержать лидерство гораздо сложнее, чем завоевать, поэтому желаю красно-белым не останавливаться на достигнутом», – сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (24)
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СОКОЛ САРАТОВ
1494279606
губу раскатал
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Gornostay
1494286602
Каждый год новый чемпион - самое то!!! Пора Ростову замахнуться на 1 место
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zadira56
1494300463
Щас! Это не мясные стали чемпионами.Это конкуренты хреново отыграли сезон и судьи за уши тянули."Ноль Трофеич всё купил)
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bumer_moscow
1494302485
ФНЛ
Ответить
КЭТиК
1494305124
Один из немногих давших положительное интервью про Спартак.
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a-rakhmatov
1494308546
Если будут играть с полной отдачей могут стать опять чемпионами)))
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subbotaspartak
1494309223
По моему это рассуждение неинтересно, Чемпионами становятся в борьбе, как известно, Предсказания на следующий сезон вообще неуместны. Каждый фан про свой клуб так же скажет. и по месту.
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Д Альбертини
1494310553
Прогнозы можно давать всякие))
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NEON-SM
1494313208
а почему бы и нет, что такого случится за год, тем более будет усиление, игроки вроди как почти все останутся
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Старый Бро
1494346560
сможет и больше. Если, конечно, ЦСКА и Зенит будут также погано передвигаться по полю. А ещё надо спасибо сказать Лодыгину и Луческу за нынешне состояние турнирной таблицы... . Имхо!
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