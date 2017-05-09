Широков считает, что «Спартак» может стать чемпионом еще 2-3 раза подряд

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о перспективах московского клуба. Широков отметил, что при грамотной селекции красно-белые способны выиграть в ближайшие годы еще несколько титулов.

«Будет ли «Спартак» доминировать в ближайшие годы? Бороться за чемпионство точно будет. Плюс, думаю, руководство понимает, что команду нужно усиливать.

Думаю, при грамотной селекции «Спартак» смог бы еще два-три раза подряд стать чемпионом. Но удержать лидерство гораздо сложнее, чем завоевать, поэтому желаю красно-белым не останавливаться на достигнутом», – сказал Широков.