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    Широков считает, что «Спартак» может стать чемпионом еще 2-3 раза подряд

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о перспективах московского клуба. Широков отметил, что при грамотной селекции красно-белые способны выиграть в ближайшие годы еще несколько титулов.

    «Будет ли «Спартак» доминировать в ближайшие годы? Бороться за чемпионство точно будет. Плюс, думаю, руководство понимает, что команду нужно усиливать.

    Думаю, при грамотной селекции «Спартак» смог бы еще два-три раза подряд стать чемпионом. Но удержать лидерство гораздо сложнее, чем завоевать, поэтому желаю красно-белым не останавливаться на достигнутом», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.05.2017 00:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 9 мая 2017, 19:16

      сможет и больше. Если, конечно, ЦСКА и Зенит будут также погано передвигаться по полю. А ещё надо спасибо сказать Лодыгину и Луческу за нынешне состояние турнирной таблицы... . Имхо!

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 мая 2017, 15:51

      Плохо Рома думаешь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 9 мая 2017, 13:13

      Обязательно в 2033 и 2049 году!!!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 10:00

      а почему бы и нет, что такого случится за год, тем более будет усиление, игроки вроди как почти все останутся

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 09:15

      Прогнозы можно давать всякие))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 мая 2017, 08:53

      По моему это рассуждение неинтересно,
      Чемпионами становятся в борьбе, как известно,
      Предсказания на следующий сезон вообще неуместны.
      Каждый фан про свой клуб так же скажет. и по месту.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 мая 2017, 08:42

      Если будут играть с полной отдачей могут стать опять чемпионами)))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2017, 08:08

      Истину глаголет =сын мой.

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 9 мая 2017, 07:57

      При всем уважении к фанатам Спартака, но если команда не усилится 2-3 игроками группы обороны, то максимум что ей светит 2-3-4 место... слишком много защита позволяет сопернику! моментов очень много и если бы их все реализовывали, то был бы Спартак только в 5-рке... нужно срочно искать 2-ух ЦЗ под ЛЧ и 1 флангового защитника, желательно типа Фернандеса, чтоб был хорош и в защите и в атаке(только уровня ЛЧ) иначе говорить о чемпионстве на следующие сезоны бессмысленно...

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 мая 2017, 07:45

      Один из немногих давших положительное интервью про Спартак.

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