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    Глушаков и Комбаров разыграли Зобнина в прямом эфире на радио

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров разыграли своего партнера Романа Зобнина в прямом эфире радио «Спорт FM».

    Дозвонившись в студию, гостем которой в тот момент был Зобнин, Глушаков, представившись болельщиком красно-белых, поинтересовался у 23-летнего игрока, кто на данный момент является лучшим игроком команды, на что Зобнин ответил: «Фернандо». После этого ведущий эфира переспросил Романа: «А точно не Денис Глушаков?» Когда Зобнин подтвердил свой предыдущий ответ, ведущий попросил Дениса перелогиниться, после чего все дружно засмеялись.

    Потом в разговор вступил Комбаров, поинтересовавшись у Зобнина его самочувствием. Напомним, что сегодня ночью футболисты и тренеры «Спартака» отмечали первый с 2001 года чемпионский титул, завоеванный вчера после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

    Источник: YouTube

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    08.05.2017 23:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 11:01

      Молодцы! Всех с Победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 09:23

      Пусть парни радуются, все ведь заслуженно. Не Все ж время быть в напряжении))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 09:18

      Прикольно-Молодцы!!!!!!!!! Рад за вас!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 мая 2017, 08:05

      Предлагаю Бомбардиру ввести рубрику "Лето Чемпионов", в которой описывать,чем занимаются Глушаков,Комбаров и конечно Зобнин-новый топ- пи...бол Спартака,
      Про Каррера можно не писать, он сказал, что у него голова болит... Опыта- то нет такого...
      Думаю, что за три оставшихся тура Спартак сольёт не только Тереку..

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > семёнычев 9 мая 2017, 08:27

      Главное, что-бы у тебя всё хорошо было!

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 9 мая 2017, 03:14

      Розыгрыш прям нереальный Камеди с квн курят в сторонке)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 01:26

      теперь можно и поржать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 мая 2017, 00:05

      веселые ребята они. молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 8 мая 2017, 23:40

      Cкажите как вы себя чувствуете Роман?
      Здраствуйте -))))

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 мая 2017, 23:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слишком много Зобнина стало.Подташнивает...... Этот попугай уже везде

      -5
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      Рейтинг: +665

      Snerg > acer2003 8 мая 2017, 23:29

      а ты зачем лезешь на спартаковскую ветку,? иди болей лучше за свой клуб в белорусии...

      3
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > acer2003 8 мая 2017, 23:48

      Зря ты так! Парень ОЧЕНЬ достойно, особенно для своего возраста провёл чемпионат! То что он востребован-вполне логично...чтож, ему от интервью отказываться!??? Причём никакой пошлятины и вульгарщины он не выдаёт

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Аvenger 8 мая 2017, 23:54

      так пойми одно ))) вот того чела повыше подташнивает)) зачем лезть и писать всякую ересь? вон когда печатают червяка я не лезу и не читаю и не комментирую потому ,что мне интересно).. а выше чел)) его тошнит , но все равно читает) ,садомазохист ?

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > filosof sparty 9 мая 2017, 00:09

      За сегодняшний день изречений Зобнина около 10.....Излишнее болтание языком к хорошему не приводит.... Примеры нужны ??? ))
      Да и интелект у этого парня ,явно не Эйнштейновский

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > filosof sparty 9 мая 2017, 00:21

      Пошлятины нет,дурости- хоть отбавляй ))). Одно его высказывание,что Фернандо на ровне с Канте и Погба входит в тройку лучших опорников мира говорит о многом.....

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > acer2003 9 мая 2017, 00:46

      явно по больше твоего ))) а), он дал одно интервью))) а соккер разбил его на 20 изречений)) , ты даже этого не знаешь и не понимаешь ,а осуждаешь чужой интеллект!
      P.S для твоего интеллекта))))--- интеЛЛект с двумя ЛЛ

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > acer2003 9 мая 2017, 01:08

      На вкус и цвет товарищей нет. По мне, так Погба - г...о полное. Я его и в 20 не запишу. И что? Так что тошните на здоровье, уважаемый, имеете право. Пацан молодой еще, эмоциональный, улыбаюсь от таких высказываний.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Аvenger 9 мая 2017, 08:31

      И разок блевануть тоже не воспрещается...

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