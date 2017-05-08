Глушаков и Комбаров разыграли Зобнина в прямом эфире на радио

Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров разыграли своего партнера Романа Зобнина в прямом эфире радио «Спорт FM».

Дозвонившись в студию, гостем которой в тот момент был Зобнин, Глушаков, представившись болельщиком красно-белых, поинтересовался у 23-летнего игрока, кто на данный момент является лучшим игроком команды, на что Зобнин ответил: «Фернандо». После этого ведущий эфира переспросил Романа: «А точно не Денис Глушаков?» Когда Зобнин подтвердил свой предыдущий ответ, ведущий попросил Дениса перелогиниться, после чего все дружно засмеялись.

Потом в разговор вступил Комбаров, поинтересовавшись у Зобнина его самочувствием. Напомним, что сегодня ночью футболисты и тренеры «Спартака» отмечали первый с 2001 года чемпионский титул, завоеванный вчера после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ.