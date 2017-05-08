Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков и Комбаров разыграли Зобнина в прямом эфире на радио

Глушаков и Комбаров разыграли Зобнина в прямом эфире на радио

8 мая 2017, 23:18
18

Капитан «Спартака» Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров разыграли своего партнера Романа Зобнина в прямом эфире радио «Спорт FM».

Дозвонившись в студию, гостем которой в тот момент был Зобнин, Глушаков, представившись болельщиком красно-белых, поинтересовался у 23-летнего игрока, кто на данный момент является лучшим игроком команды, на что Зобнин ответил: «Фернандо». После этого ведущий эфира переспросил Романа: «А точно не Денис Глушаков?» Когда Зобнин подтвердил свой предыдущий ответ, ведущий попросил Дениса перелогиниться, после чего все дружно засмеялись.

Потом в разговор вступил Комбаров, поинтересовавшись у Зобнина его самочувствием. Напомним, что сегодня ночью футболисты и тренеры «Спартака» отмечали первый с 2001 года чемпионский титул, завоеванный вчера после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Зобнин Роман
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1494275222
Слишком много Зобнина стало.Подташнивает...... Этот попугай уже везде
Ответить
SnoopiDu
1494276046
Cкажите как вы себя чувствуете Роман? Здраствуйте -))))
Ответить
x-x-x-x-x
1494277510
веселые ребята они. молодцы!
Ответить
NEON-SM
1494282393
теперь можно и поржать
Ответить
MrRonRSM
1494288864
Розыгрыш прям нереальный Камеди с квн курят в сторонке)))))
Ответить
семёнычев
1494306325
Предлагаю Бомбардиру ввести рубрику "Лето Чемпионов", в которой описывать,чем занимаются Глушаков,Комбаров и конечно Зобнин-новый топ- пи...бол Спартака, Про Каррера можно не писать, он сказал, что у него голова болит... Опыта- то нет такого... Думаю, что за три оставшихся тура Спартак сольёт не только Тереку..
Ответить
Mahone
1494310723
Прикольно-Молодцы!!!!!!!!! Рад за вас!!!!!!!!
Ответить
Д Альбертини
1494310986
Пусть парни радуются, все ведь заслуженно. Не Все ж время быть в напряжении))
Ответить
OfaZavr
1494316881
Молодцы! Всех с Победой!
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
5
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
17
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+