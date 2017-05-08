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    Парамонов: «Хочется сказать спасибо Федуну, он один из главных виновников торжества»

    Известный в прошлом нападающий «Спартака» Алексей Парамонов заявил, что с восторгом встретил чемпионство красно-белых. По словам ветерана, спартаковцы уверенно победили в нынешнем розыгрыше РФПЛ, несмотря на более слабый состав в сравнении с «Зенитом». Также он выразил слова благодарности владельцу клуба Леониду Федуну.

    Вчера, 7 мая, после поражения петербуржцев от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура Премьер-лиги «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали первенства.

    – Как встретили чемпионство «Спартака»?

    – С восторгом! «Терек» уступает по классу «Зениту», но приложил много усилий и добился победы в Санкт-Петербурге. Команду возглавляют спартаковцы Рахимов и Ледяхов, уверен, они настроили своих ребят так, чтобы у красно-белых не возникло никаких проблем с завоеванием титула.

    Теперь 17 мая на игре с «Тереком» будем отмечать нашу победу, посмотрим на вручение кубка.

    – Собираетесь на «Открытие Арену»?

    – Пока никто не приглашал. Но хочется увидеть триумф «Спартака» на стадионе. 16 лет ждал этого момента. За это время ушло целое поколение.

    – Победа заслуженная?

    – Конечно! Несмотря на то, что состав «Зенита» выглядит посильнее, Каррера привел команду к чемпионскому званию, уверенно опередив конкурентов. Победы над ЦСКА и «Зенитом» получились убедительными. Впереди теперь Лига чемпионов, нужно усилить состав, особенно защиту.

    – Что сказали бы команде в раздевалке 17 мая?

    – Поздравил бы ребят с этой блестящей победой. Пожелал бы им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Хочется сказать отдельные слова благодарности Леониду Федуну, он один из главных виновников торжества.

    – Слышали, как болельщики праздновали?

    – У нас во дворе было тихо. Зато сегодня ходил в магазин, меня поздравляли и благодарили за «Спартак». Узнают болельщики, это очень приятно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 21:15

      спасибо всем

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