Раньери считает, что Мбаппе станет будущим великих команд

Бывший главный тренер «Монако» Клаудио Раньери заявил, что нападающий монегасков Килиан Мбаппе может стать будущим великих команд.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 18-летний игрок забил 15 голов в 37-ми матчах. Также форвард стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться в своих первых четырех встречах в плей-офф турнира.

«Фалькао – невероятный нападающий, очень хорошо взаимодействующий с Мбаппе, который станет будущим великих команд», – сказал Раньери.

Ранее СМИ связывали Мбаппе с переходом в «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».