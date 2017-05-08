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    Раньери считает, что Мбаппе станет будущим великих команд

    Бывший главный тренер «Монако» Клаудио Раньери заявил, что нападающий монегасков Килиан Мбаппе может стать будущим великих команд.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 18-летний игрок забил 15 голов в 37-ми матчах. Также форвард стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться в своих первых четырех встречах в плей-офф турнира.

    «Фалькао – невероятный нападающий, очень хорошо взаимодействующий с Мбаппе, который станет будущим великих команд», – сказал Раньери.

    Ранее СМИ связывали Мбаппе с переходом в «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

    Источник: Goal.com

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    08.05.2017 20:47
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