Агуэро не желает переходить в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не намерен продолжать карьеру в «Манчестер Юнайтед». 28-летнего не интересует вариант с переходом в стан принципиальнейшего соперника «горожан». Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет видеть в команде аргентинца, который сможет заменить травмированного Златана Ибрагимовича, выбывшего на длительный срок.

В текущем сезоне Агуэро провел 42 поединка, записав в свой актив 31 мяч и четыре голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 55 миллионов евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до июня 2019 года.