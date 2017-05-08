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    Агуэро не желает переходить в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не намерен продолжать карьеру в «Манчестер Юнайтед». 28-летнего не интересует вариант с переходом в стан принципиальнейшего соперника «горожан». Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет видеть в команде аргентинца, который сможет заменить травмированного Златана Ибрагимовича, выбывшего на длительный срок.

    В текущем сезоне Агуэро провел 42 поединка, записав в свой актив 31 мяч и четыре голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 55 миллионов евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: Goal.com

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    08.05.2017 19:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 мая 2017, 02:02

      Логично.Жозик еще бы Лукаку позвал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 8 мая 2017, 19:43

      И это правильно! Во всех смыслах...

      1
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