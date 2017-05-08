Пинни Каррера: «Мы любим «Спартак»

Супруга главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Пинни выразила радость от победы красно-белых в чемпионате России. На своей странице в инстаграме она выложила совместное фото с мужем с подписью: «Неописуемые эмоции! Мы любим «Спартак».

Этот чемпионский титул стал для «Спартака» десятым в российской истории и первым за 16 лет. Напомним, что 53-летний итальянский специалист, приглашенный прошлым летом в качестве тренера защитников, возглавил команду в самом начале нынешнего сезона после отставки Дмитрия Аленичева.