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    Пинни Каррера: «Мы любим «Спартак»

    Супруга главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Пинни выразила радость от победы красно-белых в чемпионате России. На своей странице в инстаграме она выложила совместное фото с мужем с подписью: «Неописуемые эмоции! Мы любим «Спартак».

    Этот чемпионский титул стал для «Спартака» десятым в российской истории и первым за 16 лет. Напомним, что 53-летний итальянский специалист, приглашенный прошлым летом в качестве тренера защитников, возглавил команду в самом начале нынешнего сезона после отставки Дмитрия Аленичева.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.05.2017 17:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 8 мая 2017, 21:51

      Единственной супруге главных тренеров РФПЛ которой я сочувствую это Нелли... по моему без коментариев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 8 мая 2017, 19:49

      Хорошая семья,,,Жена рада за мужа,,,,что плохого то????Браво Массимо!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 19:14

      болелы зеньки, вы даже после поражения жалкие, вы как и ваш тренер только сопливить как маленькие шакалы можете, будьте мужиками а не детьми

      -1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > NEON-SM 8 мая 2017, 19:23

      не обобщай. Не все одинаковые. С чемпионством вас!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > isa361 8 мая 2017, 19:24

      конечно не про всех, но ты понимаешь о ком я, спасибо

      -3
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      Рейтинг: +103

      Сивый Мерин, 8 мая 2017, 18:41

      Яп ей вдул.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Сивый Мерин, 8 мая 2017, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вдунь себе рукожоп! Руки прочь от нашей бабули!

      -8
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      ...
      Рейтинг: +4934

      polt > PNZ1985 8 мая 2017, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кругом озабоченные.

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 18:20

      Спасибо вам!!! И денег будет побольше вам и Спартак - Чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!! Идиллия!!!!!1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 мая 2017, 18:17

      Спасибо, Пинни! Спасибо, Массимо!!! Браво!

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 17:59

      грацио

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Охудуба Охуели. 8 мая 2017, 19:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ой, а чё такое???? бушь пиз..еть вообще пожизненный бан получишь

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Охудуба Охуели. 8 мая 2017, 19:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну давай оцени тогда дуралей, те как будто лет 15

      -8
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