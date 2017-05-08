Зобнин чуть не задушил жену, когда «Терек» забил «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что получил много поздравлений после того, как красно-белые досрочно стали чемпионами России. Напомним, что московский клуб гарантировал себе первое место в РФПЛ после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

«Самое ценное поздравление было от семьи – от жены и родителей. За 2 минуты до конца игры «Зенит» – «Терек» начали поздравлять! Смотрел матч «Зенита» и «Терека» в Перми в торговом центре на телефоне. После финального свистка жену чуть не задушил от радости.

Отдыхать не хочу. Хочу сыграть все 30 матчей в сезоне за «Спартак», установить с командой рекорд по очкам в чемпионате России!» – сказал Зобнин.

Также футболист отметил, что в чемпионстве «Спартака» есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

В этом чемпионстве есть заслуга и Дмитрия Аленичева. Мне приятно, что он меня пригласил в «Спартак», – сказал Зобнин.