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    Зобнин чуть не задушил жену, когда «Терек» забил «Зениту»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что получил много поздравлений после того, как красно-белые досрочно стали чемпионами России. Напомним, что московский клуб гарантировал себе первое место в РФПЛ после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

    «Самое ценное поздравление было от семьи – от жены и родителей. За 2 минуты до конца игры «Зенит» – «Терек» начали поздравлять! Смотрел матч «Зенита» и «Терека» в Перми в торговом центре на телефоне. После финального свистка жену чуть не задушил от радости.

    Отдыхать не хочу. Хочу сыграть все 30 матчей в сезоне за «Спартак», установить с командой рекорд по очкам в чемпионате России!» – сказал Зобнин.

    Также футболист отметил, что в чемпионстве «Спартака» есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    В этом чемпионстве есть заслуга и Дмитрия Аленичева. Мне приятно, что он меня пригласил в «Спартак», – сказал Зобнин.

    Источник: Спорт FM

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    08.05.2017 16:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 8 мая 2017, 19:35

      Во как прорвало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 8 мая 2017, 18:39

      Молилась ли ты на ночь, Дездемона...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 мая 2017, 18:30

      Зверюга))
      Чисто динамовское прошлое прёт и прёт...
      Небось и по почкам отвесил.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 8 мая 2017, 18:04

      Кстати да..именно Алень пригласил Рому...Фернандо...хорошую селекцию провел

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 8 мая 2017, 18:01

      удачно влился-очень рад за него...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 мая 2017, 17:47

      Зобнин подкинул тонкую идею игрокам "Баварии" и "Ювентуса" на тему о том, как можно избавляться от надоевших жён... :-)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      Krics 8 мая 2017, 17:30

      Побольше бы таких парней и за чемпионат мира было бы спокойно, а так только БЫ...???.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 17:29

      Очень сильный сезон выдает Роман. Становится одним из лидеров Спартака. Мне нравится его игра) P.S: он кстати как и Ещенко, то же земляк)) молодцы парни!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 17:01

      Побереги жену,лучше эмоции на поле выхлестни-ты Чемпион!!!!!!!!! Этот сезон твой лучший,следующий еще сильнее должен быть,не расслабляйся-Чемпионат мира впереди,за тобой вся Россия!!!!!!!!!!! и мы Казахстан!!!!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 8 мая 2017, 16:58

      Роман молодец, по мне ты лучший в Спартаке в этом сезоне, работяга парень.

      4
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