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Зобнин чуть не задушил жену, когда «Терек» забил «Зениту»

8 мая 2017, 16:50
11

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что получил много поздравлений после того, как красно-белые досрочно стали чемпионами России. Напомним, что московский клуб гарантировал себе первое место в РФПЛ после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

«Самое ценное поздравление было от семьи – от жены и родителей. За 2 минуты до конца игры «Зенит» – «Терек» начали поздравлять! Смотрел матч «Зенита» и «Терека» в Перми в торговом центре на телефоне. После финального свистка жену чуть не задушил от радости.

Отдыхать не хочу. Хочу сыграть все 30 матчей в сезоне за «Спартак», установить с командой рекорд по очкам в чемпионате России!» – сказал Зобнин.

Также футболист отметил, что в чемпионстве «Спартака» есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

В этом чемпионстве есть заслуга и Дмитрия Аленичева. Мне приятно, что он меня пригласил в «Спартак», – сказал Зобнин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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батог
1494251876
Роман, аккуратно, смотри!!!
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leonard1984
1494251887
Роман молодец, по мне ты лучший в Спартаке в этом сезоне, работяга парень.
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Mahone
1494252107
Побереги жену,лучше эмоции на поле выхлестни-ты Чемпион!!!!!!!!! Этот сезон твой лучший,следующий еще сильнее должен быть,не расслабляйся-Чемпионат мира впереди,за тобой вся Россия!!!!!!!!!!! и мы Казахстан!!!!!!!!!
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Д Альбертини
1494253777
Очень сильный сезон выдает Роман. Становится одним из лидеров Спартака. Мне нравится его игра) P.S: он кстати как и Ещенко, то же земляк)) молодцы парни!
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Krics
1494253833
Побольше бы таких парней и за чемпионат мира было бы спокойно, а так только БЫ...???.
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cska-62
1494254858
Зобнин подкинул тонкую идею игрокам "Баварии" и "Ювентуса" на тему о том, как можно избавляться от надоевших жён... :-)))
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SPACE TRUCKIN
1494255663
удачно влился-очень рад за него...
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SeniorMoroz91
1494255898
Кстати да..именно Алень пригласил Рому...Фернандо...хорошую селекцию провел
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shinnik
1494257433
Зверюга)) Чисто динамовское прошлое прёт и прёт... Небось и по почкам отвесил.))
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Wind Of Life
1494257948
Молилась ли ты на ночь, Дездемона...
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