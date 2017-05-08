Каррера: «Благодарен всем игрокам «Спартака» – от первого до последнего – за то, что они стали единой силой»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что в начале сезона он не предполагал, что приведет красно-белых к золотым медалям чемпионата России. Итальянский специалист подчеркнул, что команда стала чемпионом благодаря единству.

«Мог ли я себе такое представить? Нет, конечно! Но я могу честно сказать, что сразу принял предложение московского «Спартака», который вышел на меня. С первого дня своей работы в этом клубе я отдавал себя на все 100 процентов работе, которая мне очень нравится. А когда мне доверили руководство всей командой, то я не мог и не хотел отказываться от ответственности. Я не знал, сколько продлится моя работа в этом качестве, ведь изначально речь шла всего о двух матчах. Но нам быстро удалось наладить взаимопонимание в коллективе, так что дело пошло неплохо.

И когда я говорю про коллектив, то имею в виду не только саму команду, но и других людей, причастных к ней. Коллектив – это те, кто работает на поле, и те, кто работает вне его. Разумеется, проблем хватало, да и сейчас их хватает, так что без ошибок мы не обходимся, но главное, что мы сумели стать единой семьей. И это делает меня счастливым.

Русский скудетто выиграл не я, Массимо Каррера, его выиграли мы – «Спартак» Москва. Это очень важно понимать! И я благодарен всем своим игрокам – от первого до последнего – за то, что они стали единой силой. Ребята никогда не сдавались и не опускали руки в те моменты, когда дела у нас шли не лучшим образом. Отдельно хочу отметить тех ребят, которые выходили на поле реже других. Спасибо, ребята, за то, что не показывали никакой ревности, а наоборот, помогали всей команде своим отношением к общему делу. Это очень важный момент! Ну а наши поражения не ослабили нас, а сделали только сильнее. Мы закалялись на тренировках и в матчах, став единой силой. Потому и победили», – сказал Каррера.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ