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  • Каррера: «Благодарен всем игрокам «Спартака» – от первого до последнего – за то, что они стали единой силой»

Каррера: «Благодарен всем игрокам «Спартака» – от первого до последнего – за то, что они стали единой силой»

8 мая 2017, 16:08
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что в начале сезона он не предполагал, что приведет красно-белых к золотым медалям чемпионата России. Итальянский специалист подчеркнул, что команда стала чемпионом благодаря единству.

«Мог ли я себе такое представить? Нет, конечно! Но я могу честно сказать, что сразу принял предложение московского «Спартака», который вышел на меня. С первого дня своей работы в этом клубе я отдавал себя на все 100 процентов работе, которая мне очень нравится. А когда мне доверили руководство всей командой, то я не мог и не хотел отказываться от ответственности. Я не знал, сколько продлится моя работа в этом качестве, ведь изначально речь шла всего о двух матчах. Но нам быстро удалось наладить взаимопонимание в коллективе, так что дело пошло неплохо.

И когда я говорю про коллектив, то имею в виду не только саму команду, но и других людей, причастных к ней. Коллектив – это те, кто работает на поле, и те, кто работает вне его. Разумеется, проблем хватало, да и сейчас их хватает, так что без ошибок мы не обходимся, но главное, что мы сумели стать единой семьей. И это делает меня счастливым.

Русский скудетто выиграл не я, Массимо Каррера, его выиграли мы – «Спартак» Москва. Это очень важно понимать! И я благодарен всем своим игрокам – от первого до последнего – за то, что они стали единой силой. Ребята никогда не сдавались и не опускали руки в те моменты, когда дела у нас шли не лучшим образом. Отдельно хочу отметить тех ребят, которые выходили на поле реже других. Спасибо, ребята, за то, что не показывали никакой ревности, а наоборот, помогали всей команде своим отношением к общему делу. Это очень важный момент! Ну а наши поражения не ослабили нас, а сделали только сильнее. Мы закалялись на тренировках и в матчах, став единой силой. Потому и победили», – сказал Каррера.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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hunta
1494251568
Не знаю, чья заслуга, конкретно, но в целом команда - МОЛОДЦЫ, здесь говорить не о чем, поздравляю всех "Спартачей"...!
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leonard1984
1494252160
Читаю интервью и горжусь, тем как Массимо относится к делу и прививает это всем.
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Mahone
1494252176
Спасибо Каррера тебе,успехов,ты уже в истории великого клуба!!!!!!!!! Рахмет по казахски,спасибо по русски!!!!!!!!!!1
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Mahone
1494252233
Ты красавец!!!!!!!!!!1 Сделал свое дело!!!!!!!!!!!Заслуга твоя и игроков и наверное наши сердца вам помогли!!!!!!!!
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батог
1494252635
Ну, Массимо, скромничаешь !!! Твоих честных 60-70 % !!! Мои поздравления !!! Жалко что не в днюху !!!
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Д Альбертини
1494253334
Хороший он, никогда не говорит лишнего и ненужного! Удачи ему в дальнейшем и успехов!)
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Диктор
1494253687
Удачи в будущем.
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NEON-SM
1494253961
Каррера скромничает, без него ничего такого не было бы, хотя и все ребята постарались, все видели как они падали после финального свистка
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Сармат Ростов
1494254092
Завтра буду в Москве. Схожу, прогуляюсь возле Открытия Арены, подышу Чемпионским воздухом)))
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кеша_КБ
1494254458
- очень искренно и мотивировано!!!...Массимо Каррера на текущий момент, самый сильный главный тренер в РФПЛ. имхо)...вообще, ОН заслуживает уважения!!!...и я уверен, что если ОН, на парИ, достигнет успехов в Европе - ОН сбреет усы!!!, ОН - МУЖЧИНА!!!....Газзаев тоже)
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