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    Каррера: «Благодарен всем игрокам «Спартака» – от первого до последнего – за то, что они стали единой силой»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что в начале сезона он не предполагал, что приведет красно-белых к золотым медалям чемпионата России. Итальянский специалист подчеркнул, что команда стала чемпионом благодаря единству.

    «Мог ли я себе такое представить? Нет, конечно! Но я могу честно сказать, что сразу принял предложение московского «Спартака», который вышел на меня. С первого дня своей работы в этом клубе я отдавал себя на все 100 процентов работе, которая мне очень нравится. А когда мне доверили руководство всей командой, то я не мог и не хотел отказываться от ответственности. Я не знал, сколько продлится моя работа в этом качестве, ведь изначально речь шла всего о двух матчах. Но нам быстро удалось наладить взаимопонимание в коллективе, так что дело пошло неплохо.

    И когда я говорю про коллектив, то имею в виду не только саму команду, но и других людей, причастных к ней. Коллектив – это те, кто работает на поле, и те, кто работает вне его. Разумеется, проблем хватало, да и сейчас их хватает, так что без ошибок мы не обходимся, но главное, что мы сумели стать единой семьей. И это делает меня счастливым.

    Русский скудетто выиграл не я, Массимо Каррера, его выиграли мы – «Спартак» Москва. Это очень важно понимать! И я благодарен всем своим игрокам – от первого до последнего – за то, что они стали единой силой. Ребята никогда не сдавались и не опускали руки в те моменты, когда дела у нас шли не лучшим образом. Отдельно хочу отметить тех ребят, которые выходили на поле реже других. Спасибо, ребята, за то, что не показывали никакой ревности, а наоборот, помогали всей команде своим отношением к общему делу. Это очень важный момент! Ну а наши поражения не ослабили нас, а сделали только сильнее. Мы закалялись на тренировках и в матчах, став единой силой. Потому и победили», – сказал Каррера.

    Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ

    Источник: Р-Спорт

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    08.05.2017 16:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 18:24

      Спасибо Массимо. Удачи в Лиге Чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 мая 2017, 18:17

      Удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 17:42

      Кстати у промеса сегодня родился сын, 3-й ребёнок уже, двойная победа для него

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2017, 17:40

      - очень искренно и мотивировано!!!...Массимо Каррера на текущий момент, самый сильный главный тренер в РФПЛ. имхо)...вообще, ОН заслуживает уважения!!!...и я уверен, что если ОН, на парИ, достигнет успехов в Европе - ОН сбреет усы!!!, ОН - МУЖЧИНА!!!....Газзаев тоже)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 8 мая 2017, 17:39

      Каррера мужик!!!!даже и не чего добавить,,проиграли середняку крупно и не каких соплей идём дальше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 мая 2017, 17:34

      Завтра буду в Москве. Схожу, прогуляюсь возле Открытия Арены, подышу Чемпионским воздухом)))

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 17:32

      Каррера скромничает, без него ничего такого не было бы, хотя и все ребята постарались, все видели как они падали после финального свистка

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 17:28

      Удачи в будущем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 17:22

      Хороший он, никогда не говорит лишнего и ненужного! Удачи ему в дальнейшем и успехов!)

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 17:10

      Ну, Массимо, скромничаешь !!! Твоих честных 60-70 % !!! Мои поздравления !!! Жалко что не в днюху !!!

      5
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