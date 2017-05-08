Газзаев: «Хочется пожелать «Спартаку» достойно выступить в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России. Специалист подчеркнул, что для успешного выступления в Лиге чемпионов красно-белым необходимо значительно усилить состав.

«Во-первых, я поздравляю «Спартак» с чемпионством. Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне.

Теперь ответственность игроков, тренерского штаба «Спартака» станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли «Спартак» в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица – это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире – Лиге чемпионов.

Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что «Спартаку» необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна – повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может», – сказал Газзаев.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ