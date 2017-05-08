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    Газзаев: «Хочется пожелать «Спартаку» достойно выступить в Лиге чемпионов»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России. Специалист подчеркнул, что для успешного выступления в Лиге чемпионов красно-белым необходимо значительно усилить состав.

    «Во-первых, я поздравляю «Спартак» с чемпионством. Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне.

    Теперь ответственность игроков, тренерского штаба «Спартака» станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли «Спартак» в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица – это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире – Лиге чемпионов.

    Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что «Спартаку» необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна – повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может», – сказал Газзаев.

    Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ

    Источник: ТАСС

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    08.05.2017 13:24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 мая 2017, 08:17

      удачи, победы и только победы... что в ЛЧ и ЛЕ болеем за наших, не смотря на название и симпатии к тому или иному клубу, за Россию ...

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2017, 20:44





      Garrincha58

      "лучшее что ждет Спартак в ЛЧ это выход в ЛЕ но если вдруг попадут в плей-офф тогда сниму перед ними шляпу сказал бы ДАртаньян" --- ...Согласен но!, Д'Артеньян - это собирательный образ), а Спартак - это реальный коллектив!!!, но когда-то надо начинать и доказывать!!! Всем больших побед! Россия вперёд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 8 мая 2017, 20:29

      Не ожидал . Респект

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 18:12

      Спасибо Георгич! Будь всегда адекватным.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 17:05

      Такие слова, да еще и Спартаку. Георгиевич, а ведь чуть-чуть и перестал бы уважать !!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 15:54

      Спасибо!!!!!!! Впервые слышу хорошие слова от Газзаева,это и есть признание Спартака

      3
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Mahone 8 мая 2017, 16:33

      Газзаич наконец-то чёт адеквантное сказал - полностью с ним согласен первый раз в жизни...а то - Спартак не дорос до уровня,чтоб обыграть цска и т.д.Два раза вставили и тон сразу поменялся...

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 мая 2017, 15:27

      Напоминаю, что Спартак, любите вы его или нет, единственный клуб из РФ кто одержал все 6 побед в групповом этапе ЛЧ . А вообще в ЛЧ надо болеть за наших, будь то Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив или Ростов. Одна страна же. Удачи всем

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Loxxam 8 мая 2017, 15:48

      И не только шесть побед,,,,,Спартак ещё и полуфенале кубка чемпионов играл и трижды в чертверьфинале,,,,,кто ещё этим может похвастать из наших??????

      0
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Loxxam 8 мая 2017, 16:28

      ну да...я спартач,но всегда болею за наши клубы - копилка общая,да и менталитет - мы против всех...

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      Рейтинг: +3120

      erma > Loxxam 8 мая 2017, 17:05

      Подписываюсь под каждым словом.

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 мая 2017, 15:24

      Вдруг Спартак прорвет как Лестер. За Карреру был бы рад

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 мая 2017, 15:21

      А не ПОЗОРА КАК всегда

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 мая 2017, 15:00

      лучшее что ждет Спартак в ЛЧ это выход в ЛЕ но если вдруг попадут в плей-офф тогда сниму перед ними шляпу сказал бы ДАртаньян

      2
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