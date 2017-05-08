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  • Газзаев: «Хочется пожелать «Спартаку» достойно выступить в Лиге чемпионов»

Газзаев: «Хочется пожелать «Спартаку» достойно выступить в Лиге чемпионов»

8 мая 2017, 13:24
28

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России. Специалист подчеркнул, что для успешного выступления в Лиге чемпионов красно-белым необходимо значительно усилить состав.

«Во-первых, я поздравляю «Спартак» с чемпионством. Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне.

Теперь ответственность игроков, тренерского штаба «Спартака» станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли «Спартак» в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица – это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире – Лиге чемпионов.

Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что «Спартаку» необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна – повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может», – сказал Газзаев.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (28)
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Сивый Мерин,
1494240476
Хотелось,что бы Спартак набрал столько баллов в ЛЧ,что бы 8 Российских клубов играли в ЛЧ и 8 в ЛЕ.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1494242291
Всем российским клуба желаю удачно выступить в еврокубках!!!
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Serhio1010
1494244183
Болельщик ЦСКА , но искренне поздравляю Спартак с чемпионством!!! Надеюсь в Лиге чемпионов покажут себя достойно)))
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vladimir-7
1494244728
Конечно, справа Самедов-пенсионер, да и защитник Д.Комбаров тоже пенсионер. Нужна срочная замена.
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Garrincha58
1494244833
лучшее что ждет Спартак в ЛЧ это выход в ЛЕ но если вдруг попадут в плей-офф тогда сниму перед ними шляпу сказал бы ДАртаньян
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Nerlinger
1494246082
А не ПОЗОРА КАК всегда
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Loxxam
1494246241
Вдруг Спартак прорвет как Лестер. За Карреру был бы рад
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Loxxam
1494246461
Напоминаю, что Спартак, любите вы его или нет, единственный клуб из РФ кто одержал все 6 побед в групповом этапе ЛЧ . А вообще в ЛЧ надо болеть за наших, будь то Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив или Ростов. Одна страна же. Удачи всем
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Mahone
1494248061
Спасибо!!!!!!! Впервые слышу хорошие слова от Газзаева,это и есть признание Спартака
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спартач 23рус
1494264591
Не ожидал . Респект
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