Червиченко: «Сейчас у «Зенита» может отобрать очки кто угодно. Даже, наверное, некоторые клубы из второй лиги»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне выглядит неубедительно и может потерять очки даже в матчах с клубами из ФНЛ.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место. Если петербургский клуб потеряет очки в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека», то лидирующий «Спартак» досрочно станет чемпионом страны.

«Я вообще считаю, что в текущем сезоне у питерского клуба очки может отобрать кто угодно, даже, наверное, некоторые клубы из второй лиги. Поэтому не вижу никаких проблем, чтобы грозненцы уехали из северной столицы, отобрав хотя бы одно очко в данном матче. «Зенит» настолько сегодня неубедительно выглядит в этом году, что спокойно можно ожидать сенсацию», – сказал Червиченко.