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    Червиченко: «Сейчас у «Зенита» может отобрать очки кто угодно. Даже, наверное, некоторые клубы из второй лиги»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне выглядит неубедительно и может потерять очки даже в матчах с клубами из ФНЛ.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место. Если петербургский клуб потеряет очки в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека», то лидирующий «Спартак» досрочно станет чемпионом страны.

    «Я вообще считаю, что в текущем сезоне у питерского клуба очки может отобрать кто угодно, даже, наверное, некоторые клубы из второй лиги. Поэтому не вижу никаких проблем, чтобы грозненцы уехали из северной столицы, отобрав хотя бы одно очко в данном матче. «Зенит» настолько сегодня неубедительно выглядит в этом году, что спокойно можно ожидать сенсацию», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.05.2017 19:27
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 8 мая 2017, 04:42

      Червь. Лярва

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 8 мая 2017, 03:25

      Зенит в своей истории очень часто так выглядел. Надо как минимум на год в ФНЛ для очищения грехов.

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 7 мая 2017, 23:40

      Фу, фу червяк изыди! Не в такой день про тебя вспоминать.

      0
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 7 мая 2017, 22:59

      А с какой стати у червяка ещё спрашивают про футбол??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 22:25

      Звездный час Рахимова. Впереди - Европа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 7 мая 2017, 21:53

      Как в воду глядел :-))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 мая 2017, 21:49

      - сразу отвечу biber ru!. "сынок", глаза есть!? - смотри телевизионную спортивную передачу "После футбола" и всё поймёшь!

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 7 мая 2017, 21:30

      червь - соси

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 мая 2017, 21:23

      Согласен, Дюков с Митрофанушкой Зенит доканали. Достаточно против Зенита любому клупу сесть в оборону в 11 челов и очки наберут. Что с этим делать, миллионеры из руководства клуба не знают, да им это и неинтересно. Баксы застлали все!

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 21:23

      Да всем насрать кто у них отберёт очки,главное Спартак чемпион.

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