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  • Червиченко: «Сейчас у «Зенита» может отобрать очки кто угодно. Даже, наверное, некоторые клубы из второй лиги»

Червиченко: «Сейчас у «Зенита» может отобрать очки кто угодно. Даже, наверное, некоторые клубы из второй лиги»

7 мая 2017, 19:27
35

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне выглядит неубедительно и может потерять очки даже в матчах с клубами из ФНЛ.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место. Если петербургский клуб потеряет очки в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека», то лидирующий «Спартак» досрочно станет чемпионом страны.

«Я вообще считаю, что в текущем сезоне у питерского клуба очки может отобрать кто угодно, даже, наверное, некоторые клубы из второй лиги. Поэтому не вижу никаких проблем, чтобы грозненцы уехали из северной столицы, отобрав хотя бы одно очко в данном матче. «Зенит» настолько сегодня неубедительно выглядит в этом году, что спокойно можно ожидать сенсацию», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (35)
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mialkov
1494174578
Слушай, мужик ты или гнида? Хорош всех говном обливать!
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Dmitriy 71
1494175050
когда же этому уроду вафельник захлопнут. ублюдок
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NEON-SM
1494175056
ладно спартак обсираешь, тебя оттуда попёрли, но зенит то тебе что сделал? высокий тариф на газовую комфорку дома?)))))
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Gotvig
1494175094
Всех обосрал. И Спартак и зину.
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кеша_КБ
1494176980
- коллеги, я вам сразу сказал , АЧ - очень серьёзно больной человек(((, и ещё плюс диарея открылась)...ему бы - на лечение, в Сочи),там климат благоприятный...не хочет!!!, говорит - там украсть уже нечего!))))))))))))))))
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Valera-Verim
1494179144
ну наконец-то,МЫ ЧЕМПИОНЫ!
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Диктор
1494179701
И Терек отберет
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Алекc
1494179775
червяк смотрю обгадил всех кого смог
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xColaz
1494180408
Вот никогда не замечал за Червиченко адекватности и наличия здравого смысла (кретин). Но сейчас все правильно и по делу сказал!))
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nik55
1494180880
Терек с победой
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