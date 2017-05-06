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    Тораль является главным кандидатом на пост главного тренера «Валенсии»

    Экс-главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль может возглавить «Валенсию». Как сообщает источник, 51-летний специалист является главным кандидатом на этот пост. В настоящее время между сторонами идет переговорный процесс.

    По информации СМИ, нынешний наставник «летучих мышей» Воро с большой долей вероятности покинет оранжевых по завершении текущего сезона.

    Напомним, что Тораль подал в отставку с должности главного тренера «желтой субмарины» в августе минувшего года. Причиной данного решения называется конфликт с футболистами.

    Источник: AS

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    06.05.2017 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 мая 2017, 05:26

      И первое что он скажет: Дайте денег на усиление!

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