Тораль является главным кандидатом на пост главного тренера «Валенсии»

Экс-главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль может возглавить «Валенсию». Как сообщает источник, 51-летний специалист является главным кандидатом на этот пост. В настоящее время между сторонами идет переговорный процесс.

По информации СМИ, нынешний наставник «летучих мышей» Воро с большой долей вероятности покинет оранжевых по завершении текущего сезона.

Напомним, что Тораль подал в отставку с должности главного тренера «желтой субмарины» в августе минувшего года. Причиной данного решения называется конфликт с футболистами.