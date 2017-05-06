Комбаров обошел Романцева и Бубнова по числу игр за «Спартак»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, вышедший в стартовом составе на матч 27-го тура РФПЛ с «Томью», записал в свой актив 218-ю игру в составе красно-белых. Таким образом 30-летний футболист превзошел по количеству проведенных встреч за команду экс-главного тренера москвичей Олега Романцева и бывшего защитника Александра Бубнова, на счету каждого из которых по 217 поединков в красно-белой футболке.

Отметим, что больше всего матчей за «Спартак» (494) провел легендарный полузащитник Федор Черенков.