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    Комбаров обошел Романцева и Бубнова по числу игр за «Спартак»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, вышедший в стартовом составе на матч 27-го тура РФПЛ с «Томью», записал в свой актив 218-ю игру в составе красно-белых. Таким образом 30-летний футболист превзошел по количеству проведенных встреч за команду экс-главного тренера москвичей Олега Романцева и бывшего защитника Александра Бубнова, на счету каждого из которых по 217 поединков в красно-белой футболке.

    Отметим, что больше всего матчей за «Спартак» (494) провел легендарный полузащитник Федор Черенков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 19:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 6 мая 2017, 21:26

      это просто статистика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 мая 2017, 20:03

      Наконец-то Спартак получил пенальти за симуляцию-давно требовали. Жаль, что Глушаков симулянтом оказался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 19:57

      черенкова не достать никому

      0
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