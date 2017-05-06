Сантуш не поддержал критику в адрес Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш негативно относится к постоянной критике в адрес форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Для меня не понятно, почему некоторые португальцы абсолютно не ценят Криштиану Роналду. Мы постоянно слышим жалобы, что он мало забивает в отборочном раунде чемпионата мира-2018. Но когда он начинает забивать, то начинаются жалобы по любому другому выдуманному поводу.

Результативность Роналду? Он всегда забивал голы. Криштиану забивает голы с 18 лет, когда я только узнал о нем», – сказал Сантуш.

В текущем сезоне Роналду провел 26 матчей в Примере за «Реал», в которых забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.