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    Сантуш не поддержал критику в адрес Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш негативно относится к постоянной критике в адрес форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    «Для меня не понятно, почему некоторые португальцы абсолютно не ценят Криштиану Роналду. Мы постоянно слышим жалобы, что он мало забивает в отборочном раунде чемпионата мира-2018. Но когда он начинает забивать, то начинаются жалобы по любому другому выдуманному поводу.

    Результативность Роналду? Он всегда забивал голы. Криштиану забивает голы с 18 лет, когда я только узнал о нем», – сказал Сантуш.

    В текущем сезоне Роналду провел 26 матчей в Примере за «Реал», в которых забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    06.05.2017 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 6 мая 2017, 09:42

      Все правильно говорит.

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