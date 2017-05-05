Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калитвинцев: «Во время празднования выхода «Динамо» в РФПЛ убежал в туалет, чтобы не облили шампанским»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал, как московский клуб праздновал выход в РФПЛ. По словам специалиста, он убежал из раздевалки в туалет, чтобы не быть залитым шампанским.

    Напомним, бело-голубые досрочно завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата России, который впервые в истории покинули по итогам прошлого сезона.

    – В перерыве узнали, как сыграл «Тосно». Ребятам сказал: не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Уже когда радовались на поле, попросил начальника команды быстренько привезти хотя бы пару бутылок шампанского. А он мне: «Все готово». Говорит, даже не сомневался в результате. Отвечаю: «Ты бы хоть мне сказал, что выиграем, я бы не нервничал».

    – Что происходило в раздевалке?

    – Я зашел, когда три бутылки уже были раскупорены. Помню, обрадовался: смогу уйти сухим. Смотрю, они еще открывают. Убежал в туалет – чтобы не облили и не пришлось в мокром лететь обратно. Потом в гостинице был совместный ужин. Честно скажу, выпили по два фужера шампанского. Ребята – минимальное количество пива, хотя жара стояла сумасшедшая. Я удивился.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2017 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2017, 09:49

      Динамо с возвращением.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 мая 2017, 09:26

      Примите мои поздравления Динамо!
      Ваш болельщик с 1963 года,удачи в Высшей лиге,
      а про Первую лигу забудьте навсегда!
      ps Пью вместе с вами,не боясь промокнуть,виват!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11