Калитвинцев: «Во время празднования выхода «Динамо» в РФПЛ убежал в туалет, чтобы не облили шампанским»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал, как московский клуб праздновал выход в РФПЛ. По словам специалиста, он убежал из раздевалки в туалет, чтобы не быть залитым шампанским.

Напомним, бело-голубые досрочно завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата России, который впервые в истории покинули по итогам прошлого сезона.

– В перерыве узнали, как сыграл «Тосно». Ребятам сказал: не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Уже когда радовались на поле, попросил начальника команды быстренько привезти хотя бы пару бутылок шампанского. А он мне: «Все готово». Говорит, даже не сомневался в результате. Отвечаю: «Ты бы хоть мне сказал, что выиграем, я бы не нервничал».

– Что происходило в раздевалке?

– Я зашел, когда три бутылки уже были раскупорены. Помню, обрадовался: смогу уйти сухим. Смотрю, они еще открывают. Убежал в туалет – чтобы не облили и не пришлось в мокром лететь обратно. Потом в гостинице был совместный ужин. Честно скажу, выпили по два фужера шампанского. Ребята – минимальное количество пива, хотя жара стояла сумасшедшая. Я удивился.