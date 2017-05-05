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  • Романцев: «Возможно, в моем «Спартаке» Промес не был бы лишним»

Романцев: «Возможно, в моем «Спартаке» Промес не был бы лишним»

5 мая 2017, 01:44
7

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес пригодился бы команде, с которой специалист в 2001 году завоевал для красно-белых последнее чемпионство.

«Кто из этих ребят точно не был бы лишним в моем «Спартаке»? При сильнейшем составе – возможно, Промес. И то – только на месте крайнего хава. После того как в Испанию уехал Карпин, у меня справа всегда были проблемы», – сказал Романцев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, за четыре тура до окончания турнира опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Романцев Олег
Комментарии (7)
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Leon_ARS
1493939212
Ох, ты, мать моя, женщина! Олег Иванович, не надо уподобляться Уткину, будьте выше. И, страна вас (в лице Спартака) - не забудет.
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Фесс
1493941743
И тут Остапа понесло...)) Раньше и борщ был вкуснее и трава зеленее...)) а сейчас и Промес - ширпотреб...)))
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ribavadim
1493948275
Константин Иванович, в бытность Романцева игроком, говорил своим футболистам примерно следующее:-" Не знаешь что делать с мячом, отдай его Гаврилову". Здесь - Не знаешь что лучше сказать, отдай слово другому....
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Бульба
1493959185
Всё верно,тот Спартак по составу был на голову сильнее
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momwig_
1493965788
Иллюзии, иллюзии... Почему мы думаем, что Спартак 90-х уделал бы всех сегодня так же. как уделывал тогда? Может, и наоборот бы оказалось. Футбол стал немного другим - он более плотный, более динамичный. И мы как раз продолжаем отставать потому что интенсивность игры в ведущих чемпионатах ещё повысилась, а мы немного "затоптались". Так что - не факт. Квинси, попадись Романцеву в лучшие его (Романцева) годы (не позже 1998-го), и у него бы расцвел...
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Пиво без газа
1493983179
может быть
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NEON-SM
1493997558
такой ещё может быть, с ума сошёл старый, промес бы порвал всех, уровень то слабже был, сейчас многие так играют
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