Романцев: «Возможно, в моем «Спартаке» Промес не был бы лишним»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес пригодился бы команде, с которой специалист в 2001 году завоевал для красно-белых последнее чемпионство.

«Кто из этих ребят точно не был бы лишним в моем «Спартаке»? При сильнейшем составе – возможно, Промес. И то – только на месте крайнего хава. После того как в Испанию уехал Карпин, у меня справа всегда были проблемы», – сказал Романцев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, за четыре тура до окончания турнира опережает ближайшего преследователя на восемь очков.