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    Романцев: «Возможно, в моем «Спартаке» Промес не был бы лишним»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что полузащитник Квинси Промес пригодился бы команде, с которой специалист в 2001 году завоевал для красно-белых последнее чемпионство.

    «Кто из этих ребят точно не был бы лишним в моем «Спартаке»? При сильнейшем составе – возможно, Промес. И то – только на месте крайнего хава. После того как в Испанию уехал Карпин, у меня справа всегда были проблемы», – сказал Романцев.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, за четыре тура до окончания турнира опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2017 01:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 5 мая 2017, 18:19

      такой ещё может быть, с ума сошёл старый, промес бы порвал всех, уровень то слабже был, сейчас многие так играют

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 5 мая 2017, 14:19

      может быть

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 мая 2017, 09:29

      Иллюзии, иллюзии... Почему мы думаем, что Спартак 90-х уделал бы всех сегодня так же. как уделывал тогда? Может, и наоборот бы оказалось. Футбол стал немного другим - он более плотный, более динамичный. И мы как раз продолжаем отставать потому что интенсивность игры в ведущих чемпионатах ещё повысилась, а мы немного "затоптались". Так что - не факт. Квинси, попадись Романцеву в лучшие его (Романцева) годы (не позже 1998-го), и у него бы расцвел...

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      Рейтинг: +130

      Бульба 5 мая 2017, 07:39

      Всё верно,тот Спартак по составу был на голову сильнее

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 мая 2017, 04:37

      Константин Иванович, в бытность Романцева игроком, говорил своим футболистам примерно следующее:-" Не знаешь что делать с мячом, отдай его Гаврилову". Здесь - Не знаешь что лучше сказать, отдай слово другому....

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      Рейтинг: +73

      Фесс 5 мая 2017, 02:49

      И тут Остапа понесло...))
      Раньше и борщ был вкуснее и трава зеленее...)) а сейчас и Промес - ширпотреб...)))

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 5 мая 2017, 02:06

      Ох, ты, мать моя, женщина! Олег Иванович, не надо уподобляться Уткину, будьте выше. И, страна вас (в лице Спартака) - не забудет.

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