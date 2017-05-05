Промес выложил фотографию с тренировки «Спартака» в стиле фильма «Звездные войны»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в инстаграме выложил фото с тренировки московского клуба, приурочив это к празднованию дня фильма «Звездные войны».

«Команда-победительница. Что за тренировка», – подписал фото Промес, на котором изображены футболисты с виртуальными лазерными мечами.

На данный момент «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.