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    Промес выложил фотографию с тренировки «Спартака» в стиле фильма «Звездные войны»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в инстаграме выложил фото с тренировки московского клуба, приурочив это к празднованию дня фильма «Звездные войны».

    «Команда-победительница. Что за тренировка», – подписал фото Промес, на котором изображены футболисты с виртуальными лазерными мечами.

    На данный момент «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.05.2017 00:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 5 мая 2017, 19:58

      Веселый чел. Юром есть и это хорошо. Удачи тебе промис в матче с томью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 мая 2017, 10:06

      Братуха как всегда,жгёт))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 5 мая 2017, 08:37

      Мечи-то, ситхов. Империя возвращается? Дарт Мол - Каррера, хрипящий Дарт Вейдер - Романцев?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 мая 2017, 08:13

      Судя по фото, у Зе Луиша с коленкой все в порядке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 мая 2017, 05:28

      Оставайся надолго,добейся со Спартаком успехов в Европе!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 мая 2017, 04:57

      Вперёд джедаи

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 мая 2017, 01:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну это уже перебор) куда-то ближе к пидорасне. Промес может блогером каким станет после футбольной карьеры

      -5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > xColaz 5 мая 2017, 06:23

      Бред какой-то... То, что Антоха с юмором, было понятно давно и мне это нравится! Плюс, не забываем, что он парень молодой!Но где здесь пидоросня!???

      5
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      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > filosof sparty 5 мая 2017, 07:53

      Такое вот ощущение сложилось, как-то не серьезно это все) т.е. по-пидорски. Они то нормальные чуваки, играют хорошо тыры-пыры, я же ничего такого не говорю, просто поступок пидорский, так и на скольскую дорожку вывернуть можно, а потом еще студию балета или маникюра открыть после футбольной карьеры)

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > xColaz 5 мая 2017, 08:27

      У тебя просто фантазия больная, ничего личного, просто ощущение сложилось!

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz > OldenVad 5 мая 2017, 11:04

      Фантазия - это как то что они изобразили, а я реалист)

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 мая 2017, 00:48

      Жизнерадостный парень!)

      2
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