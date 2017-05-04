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    Роналду стал первым спортсменом, набравшим 100 миллионов подписчиков в инстаграме

    На профиль нападающего «Реала» Криштиану Роналду в инстаграме подписались более 100 миллионов пользователей. Португалец стал первым спортсменом и первым мужчиной, который достиг этого показателя. Более высокие цифры только о певиц Селены Гомес, Арианы Гранде, Тэйлор Свифт и Бейонсе.

    Топ-10 самых популярных спортсменов в инстаграме выглядит так:

    1. Криштиану Роналду («Реал») – 100 миллионов подписчиков

    2. Неймар («Барселона») – 74

    3. Лионель Месси («Барселона») – 70,8

    4. Хамес Родригес («Реал») – 30,7

    5. Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс») – 29,9

    6. Гарет Бэйл («Реал») – 28,8

    7. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») – 24,7

    8. Роналдиньо (приостановил карьеру) – 22,5

    9. Луис Суарес («Барселона») – 21,9

    10. Карим Бензема («Реал») – 18,2

    В апреле «Реал» стал первым спортивным клубом со 100 миллионами подписчиков в фейсбуке. Около 500 тысяч пользователей подписались на страницу «сливочных» по просьбе Роналду, который опубликовал соответствующий пост на своей странице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.05.2017 14:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 мая 2017, 00:31

      Круто!!!

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 мая 2017, 16:54

      Половина боты =D
      Шучу не боты)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Shukur2727 4 мая 2017, 15:43

      Какой еще Бразилец ??

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Shukur2727 4 мая 2017, 17:26

      Такой же как и мужчина

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