Роналду стал первым спортсменом, набравшим 100 миллионов подписчиков в инстаграме

На профиль нападающего «Реала» Криштиану Роналду в инстаграме подписались более 100 миллионов пользователей. Португалец стал первым спортсменом и первым мужчиной, который достиг этого показателя. Более высокие цифры только о певиц Селены Гомес, Арианы Гранде, Тэйлор Свифт и Бейонсе.

Топ-10 самых популярных спортсменов в инстаграме выглядит так:

1. Криштиану Роналду («Реал») – 100 миллионов подписчиков

2. Неймар («Барселона») – 74

3. Лионель Месси («Барселона») – 70,8

4. Хамес Родригес («Реал») – 30,7

5. Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс») – 29,9

6. Гарет Бэйл («Реал») – 28,8

7. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») – 24,7

8. Роналдиньо (приостановил карьеру) – 22,5

9. Луис Суарес («Барселона») – 21,9

10. Карим Бензема («Реал») – 18,2

В апреле «Реал» стал первым спортивным клубом со 100 миллионами подписчиков в фейсбуке. Около 500 тысяч пользователей подписались на страницу «сливочных» по просьбе Роналду, который опубликовал соответствующий пост на своей странице.