ФК «Реал» стал первым спортивным клубом, набравшим 100 миллионов подписчиков в Facebook

Число подписчиков «Реала» в социальной сети Facebook превысило 100 миллионов. Данный показатель является рекордным для всех зарегистрированных спортивных клубов мира.

1 апреля на «Реал» подписалось более миллиона пользователей. Около 500 тысяч пользователей подписалось в течение двух часов по просьбе нападающего Криштиану Роналду, который опубликовал соответствующий пост на своей странице.

Общее количество болельщиков «сливочных» в интернете равно 122,7 миллионам (2 апреля, 01:00 по московскому времени).