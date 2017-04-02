Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК «Реал» стал первым спортивным клубом, набравшим 100 миллионов подписчиков в Facebook

    Число подписчиков «Реала» в социальной сети Facebook превысило 100 миллионов. Данный показатель является рекордным для всех зарегистрированных спортивных клубов мира.

    1 апреля на «Реал» подписалось более миллиона пользователей. Около 500 тысяч пользователей подписалось в течение двух часов по просьбе нападающего Криштиану Роналду, который опубликовал соответствующий пост на своей странице.

    Общее количество болельщиков «сливочных» в интернете равно 122,7 миллионам (2 апреля, 01:00 по московскому времени).

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2017 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 2 апреля 2017, 19:39

      Гори барса горииииииииии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 апреля 2017, 10:43

      Пфф, больше половины фейки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 апреля 2017, 06:33

      КриРО решил проблему с подпиской)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 2 апреля 2017, 06:33

      Голубые всего мира объединились ради этого!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 2 апреля 2017, 05:47

      Накрутили подписчиков ) Шучу ) Крутой клуб, как не крути!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 2 апреля 2017, 00:54

      Bravo Real

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11