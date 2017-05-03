Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов»

3 мая 2017, 19:10
23

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о конфликте между нападающем «Урала» Романом Павлюченко и форвардом «Локомотива» Ари, произошедшем после финала Кубка России. Напомним, железнодорожники одержали победу со счетом 2:0, а в конце матча возникла драка.

«Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов! Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально! Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного. Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают», – сказал Уткин.

Ранее капитан «Урала» Артем Фидлер предложил дать Ари «леща».

«Таких уродов, как Ари, надо гнать из страны». Что за дичь произошла в финале Кубка России

Источник: Спорт FM
Россия. Кубок Локомотив Урал Павлюченко Роман Ари Уткин Василий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1493828128
Вася,браво.. Просто и откровенно,не бздя ,сразу и всех. А там -видно будет,откуда прилетит. Уважуха.))
Ответить
paracetamol
1493828988
Уткин: «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов, а я из другой, дорогой, вьетнамской, класса премиум»
Ответить
NEON-SM
1493830470
уткин тот для чего нужна пачка контрацептивов. Кто вообще дал право журналистам обсирать футболистов, что-то странное в этом королевстве, то Орлов, то Уткин, Гусев молчит, Снигирёв ты где?)))))
Ответить
алекс88
1493830482
Толстого видимо забраковали когда формировали пачки Гондонов.. Вот как бракованный пасть и открывает
Ответить
swot1205
1493832588
Этот толстозадый только и может киздеть. Киздеть не мешки (и это я не про зенит) ворочать
Ответить
ivan1321
1493832652
Уткин сам один большой, жирный и обиженный контрацептив ! а Павлюченко умница , все по делу
Ответить
zagrizlik
1493833250
Сказал человек, у которого нет ни того, ни другого.
Ответить
Artemka69
1493834669
Уткин как всегда))
Ответить
Axe111
1493840860
уткин такой уткин )))
Ответить
plehanov6
1493885242
Вася! Ох ты и любишь сам себя унижать! Из-за личной неприязни к Паве (в твоем высказывании это видно), ты гонишь такое фуфло... Просто в последнее время я убедился, что у тебя у самого нет ни мозгов, ни нервов. Ты, василий уткин, из пачки контрацептивов устаревшей партии ( их частенько специально протыкали, чтобы эффект был обратный). Успокойся уже! Ты выглядишь клоуном!
Ответить
Главные новости
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
2
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
21
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
8
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Все новости
Все новости
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
Вчера, 13:09
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+