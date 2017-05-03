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    Уткин: «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов»

    Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о конфликте между нападающем «Урала» Романом Павлюченко и форвардом «Локомотива» Ари, произошедшем после финала Кубка России. Напомним, железнодорожники одержали победу со счетом 2:0, а в конце матча возникла драка.

    «Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов! Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально! Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного. Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают», – сказал Уткин.

    Ранее капитан «Урала» Артем Фидлер предложил дать Ари «леща».

    «Таких уродов, как Ари, надо гнать из страны». Что за дичь произошла в финале Кубка России

    Источник: Спорт FM

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    03.05.2017 19:10
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 мая 2017, 11:07

      Вася! Ох ты и любишь сам себя унижать! Из-за личной неприязни к Паве (в твоем высказывании это видно), ты гонишь такое фуфло... Просто в последнее время я убедился, что у тебя у самого нет ни мозгов, ни нервов. Ты, василий уткин, из пачки контрацептивов устаревшей партии ( их частенько специально протыкали, чтобы эффект был обратный). Успокойся уже! Ты выглядишь клоуном!

      -3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 4 мая 2017, 05:41

      Когда же Васе клюв выдернут?

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 мая 2017, 01:44

      Ну подрались, ну и что? Вася, иди хоккей посмотри, там все дерутся. Зачем людей то оскорблять? Ты сам то из какой пачки ?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 мая 2017, 22:53

      Уткин сам переодически ахтнею несет и опускается до оскорблений

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 мая 2017, 22:47

      уткин такой уткин )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 мая 2017, 21:04

      Уткин как всегда))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 мая 2017, 20:40

      Сказал человек, у которого нет ни того, ни другого.

      2
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      Рейтинг: +119

      ivan1321 3 мая 2017, 20:30

      Уткин сам один большой, жирный и обиженный контрацептив !
      а Павлюченко умница , все по делу

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 мая 2017, 20:29

      Этот толстозадый только и может киздеть. Киздеть не мешки (и это я не про зенит) ворочать

      2
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 3 мая 2017, 20:28

      и тут его понесло:-))

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