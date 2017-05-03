Уткин: «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов»

Футбольный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о конфликте между нападающем «Урала» Романом Павлюченко и форвардом «Локомотива» Ари, произошедшем после финала Кубка России. Напомним, железнодорожники одержали победу со счетом 2:0, а в конце матча возникла драка.

«Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов! Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально! Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного. Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают», – сказал Уткин.

Ранее капитан «Урала» Артем Фидлер предложил дать Ари «леща».

«Таких уродов, как Ари, надо гнать из страны». Что за дичь произошла в финале Кубка России