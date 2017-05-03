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  • Глава комитета РФС по этике: «Слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без внимания»

Глава комитета РФС по этике: «Слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без внимания»

3 мая 2017, 11:10
25

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев дал понять, что слова нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари нельзя оставлять без внимания. Напомним, что в концовке финального матча Кубка России между командами на поле произошла драка. Впоследствии Павлюченко назвал бразильского футболиста говном.

«Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы.

Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный. Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует», – сказал Андреев.

Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Павлюченко Роман Ари
Комментарии (25)
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Atom2020
1493799297
Павлюченко явно на досрочный отпуск напрашивается ... уже не первый матч ...
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Muhametshin
1493801726
Уралу надо на зенит претензии предъявлять когда о них ноги вытерли, Локо вчера играл честно и претензий у Урала быть не может .
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la verdad
1493801949
Ари - подленький карлик. А Павлюченко пожелаю проявлять такую страсть в игре, а не в спорах с судьями и драках.
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Опорник84
1493802709
Во времена моей молодости во дворе всегда говорили, двое в драке, третий в сраке! Какого Ари полез в это так сказать разногласие? Надо было разнимать,а не кулаками махать! Если уж и применять какие-то санкции ,то ко всем участникам этого эпизода!
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SeniorMoroz91
1493803362
А мордобой оставить можно...Рома все правильно сказал...
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Тазит
1493807538
Надо Ромку в Зенит определить. Лексикон у него как у последнего бомжа...
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hans6978T
1493809159
Пусть Павлюченко на "допиг" проверят)))
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Borz1
1493811884
если Ари не влез драки не было бы
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paracetamol
1493820427
Рома все правильно сказал.
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Colonist
1493887941
А как, помниться, Акинфеев в адрес Велика матерился на всю страну! Тогда никто не стал реагировать!!!
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