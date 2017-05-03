Глава комитета РФС по этике: «Слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без внимания»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев дал понять, что слова нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари нельзя оставлять без внимания. Напомним, что в концовке финального матча Кубка России между командами на поле произошла драка. Впоследствии Павлюченко назвал бразильского футболиста говном.

«Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы.

Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный. Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует», – сказал Андреев.

Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»