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    Глава комитета РФС по этике: «Слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без внимания»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев дал понять, что слова нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда «Локомотива» Ари нельзя оставлять без внимания. Напомним, что в концовке финального матча Кубка России между командами на поле произошла драка. Впоследствии Павлюченко назвал бразильского футболиста говном.

    «Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы.

    Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный. Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует», – сказал Андреев.

    Павлюченко: «Ари – п*****с конченный, г*****н еще тот, мразота»

    Источник: ТАСС

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    03.05.2017 11:10
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 4 мая 2017, 14:26

      Расстреляйте их уже и закончите с этой темой... Тошно уже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 4 мая 2017, 11:52

      А как, помниться, Акинфеев в адрес Велика матерился на всю страну! Тогда никто не стал реагировать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 17:07

      Рома все правильно сказал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 3 мая 2017, 14:44

      если Ари не влез драки не было бы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 3 мая 2017, 13:59

      Пусть Павлюченко на "допиг" проверят)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 мая 2017, 13:47

      У Ари культуры полно))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 мая 2017, 13:32

      Надо Ромку в Зенит определить. Лексикон у него как у последнего бомжа...

      0
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      Рейтинг: +17

      Favoritos > Тазит 3 мая 2017, 17:38

      Как ты тут умудрился Зенит-то приплести? Ещё кто-то поддерживает. Удивляюсь этому.
      А в Зените своих любителей почесать языком хватает.

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 3 мая 2017, 12:22

      А мордобой оставить можно...Рома все правильно сказал...

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 мая 2017, 12:11

      Во времена моей молодости во дворе всегда говорили, двое в драке, третий в сраке! Какого Ари полез в это так сказать разногласие? Надо было разнимать,а не кулаками махать! Если уж и применять какие-то санкции ,то ко всем участникам этого эпизода!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 мая 2017, 11:59

      Ари - подленький карлик. А Павлюченко пожелаю проявлять такую страсть в игре, а не в спорах с судьями и драках.

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