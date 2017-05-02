Селюк: «Уход Каборе из «Краснодара»? Уверен, что Галицкий, будет против его продажи»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, заявил, что информация об уходе футболиста из клуба этим летом, появившаяся сегодня в СМИ, является происками конкурентов «быков». По его мнению, президент «горожан» Сергей Галицкий не захочет отпускать буркинийца.

«Уход Каборе из «Краснодара»? Ко мне никто не обращался. Эту информацию распространяют интриганы, конкуренты «Краснодара», хотят, чтобы он ушел. Думаю, это происки людей, которые хотят ослабить «Краснодар». Шарль значимый игрок для клуба, фундаментальный футболист для обороны.

Я уверен, что Сергей Галицкий, именно он, будет против его продажи. Я точно знаю, что определенные люди еще зимой хотели, чтобы Каборе ушел, но лично Галицкий был против», – сказал Селюк.

В нынешнем сезоне Каборе провел 30 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2019 года.