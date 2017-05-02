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    Федерация футбола Англии поздравила Бекхэма с 42-летием

    2 мая экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм отмечает 42-й день рождения. Федерация футбола страны поздравила англичанина в своем Инстаграме.

    Англичанин выступал на позиции флангового полузащитника за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». За 13 лет в составе национальной команды (1996–2009) Бекхэм забил 17 голов в 115-ти матчах.

    В 2014 году англичанин стал владельцем футбольного клуба из Майами. Название и эмблема на данный момент находятся в разработке.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.05.2017 13:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +239

      Михас007 2 мая 2017, 19:34

      С Днем Рождения. Бекхэм!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 мая 2017, 18:16

      Были времена,когда футбол пестрил потрясающими фамилиями!С Днем Рождения,Легенда)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 2 мая 2017, 14:08

      Ну если федерация поздравила, то нужно и мне поздравить отличного футболиста.

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 2 мая 2017, 14:05

      Легенда))) С днюхой)))

      1
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      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 13:57

      С днюхой!!!

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 2 мая 2017, 13:44

      Где только не играл, а поздравили именно из английской лиги)
      Молодцы! Не забыли бродягу Бекхэма

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 мая 2017, 13:40

      42!!! Ничего себе, какой молодой! С днем рождения, Бекс!

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