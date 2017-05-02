Федерация футбола Англии поздравила Бекхэма с 42-летием

2 мая экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм отмечает 42-й день рождения. Федерация футбола страны поздравила англичанина в своем Инстаграме.

Англичанин выступал на позиции флангового полузащитника за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». За 13 лет в составе национальной команды (1996–2009) Бекхэм забил 17 голов в 115-ти матчах.

В 2014 году англичанин стал владельцем футбольного клуба из Майами. Название и эмблема на данный момент находятся в разработке.