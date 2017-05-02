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    «Манчестер Сити» готов включить Ихеначо в сделку по Обамеянгу

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов предложить нападающего Келечи Ихеначо как часть сделки по переходу форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

    При этом сообщается, что наиболее вероятным продолжением карьеры габонца, если он решит покинуть «шмелей» этим летом, является «Реал».

    Нынешнее соглашение 27-летнего игрока с черно-желтыми действует до июня 2020 года. В текущем сезоне он провел 42 матча, забив 35 голов и сделав пять результативных передач.

    Источник: The Sun

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    02.05.2017 13:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 мая 2017, 13:31

      Не пойдёт Обама к Пепу, незачем!

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