«Манчестер Сити» готов включить Ихеначо в сделку по Обамеянгу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов предложить нападающего Келечи Ихеначо как часть сделки по переходу форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

При этом сообщается, что наиболее вероятным продолжением карьеры габонца, если он решит покинуть «шмелей» этим летом, является «Реал».

Нынешнее соглашение 27-летнего игрока с черно-желтыми действует до июня 2020 года. В текущем сезоне он провел 42 матча, забив 35 голов и сделав пять результативных передач.