Фалькао хочет остаться в «Монако»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао рассчитывает продолжить выступления в этом клубе. Действующий контракт колумбийского футболиста с монегасками рассчитан до середины 2018 года.

«Здесь я чувствую себя очень хорошо. Моей семье нравится в Монако. Мне комфортно как в клубе, так и в городе. Мы отлично приспособились и довольны жизнью. Это позволяет мне спокойно играть, и я надеюсь, что продолжу делать это в Монако.

Но в любом трансферном вопросе всегда последнее слово остается за руководством клуба. Было бы здорово принять решение, которое устроит обе стороны. «Монако» нацелен на победу в чемпионате и на европейский титул. Именно поэтому я здесь и буду счастлив остаться», – приводит слова Фалькао L’Equipe.

Напомним, что в среду, 3 мая, в 21:45 по московскому времени «Монако» предстоит встретиться с «Ювентусом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.