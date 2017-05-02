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    Фалькао хочет остаться в «Монако»

    Форвард «Монако» Радамель Фалькао рассчитывает продолжить выступления в этом клубе. Действующий контракт колумбийского футболиста с монегасками рассчитан до середины 2018 года.

    «Здесь я чувствую себя очень хорошо. Моей семье нравится в Монако. Мне комфортно как в клубе, так и в городе. Мы отлично приспособились и довольны жизнью. Это позволяет мне спокойно играть, и я надеюсь, что продолжу делать это в Монако.

    Но в любом трансферном вопросе всегда последнее слово остается за руководством клуба. Было бы здорово принять решение, которое устроит обе стороны. «Монако» нацелен на победу в чемпионате и на европейский титул. Именно поэтому я здесь и буду счастлив остаться», – приводит слова Фалькао L’Equipe.

    Напомним, что в среду, 3 мая, в 21:45 по московскому времени «Монако» предстоит встретиться с «Ювентусом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 11:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 мая 2017, 22:31

      В Спартак он точно не поедет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 мая 2017, 12:24

      в китай поди поедет после сезона

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