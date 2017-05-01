Кэхилл: «Тоттенхэму» должно быть обидно после девяти побед подряд»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл оценил чемпионскую гонку с «Тоттенхэмом» после победного матча с «Эвертоном». По его словам, сейчас все зависит только от собственных действий.

«Мы добились победы, но и «Тоттенхэм» ответил достойно. И это случается далеко не первый раз. Что касается матча с «Эвертоном», то эта победа сравнима для нас кубковому финалу. Фантастический результат.

Сейчас судьба чемпионства находится в наших руках, потому что «Тоттенхэм» должен догонять нас. Наверное, им обидно быть в такой ситуации после девяти побед подряд», – приводит слова Кэхилла Sky Sports.

Матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Челси» закончился со счетом 0:3.