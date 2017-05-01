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    Кэхилл: «Тоттенхэму» должно быть обидно после девяти побед подряд»

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл оценил чемпионскую гонку с «Тоттенхэмом» после победного матча с «Эвертоном». По его словам, сейчас все зависит только от собственных действий.

    «Мы добились победы, но и «Тоттенхэм» ответил достойно. И это случается далеко не первый раз. Что касается матча с «Эвертоном», то эта победа сравнима для нас кубковому финалу. Фантастический результат.

    Сейчас судьба чемпионства находится в наших руках, потому что «Тоттенхэм» должен догонять нас. Наверное, им обидно быть в такой ситуации после девяти побед подряд», – приводит слова Кэхилла Sky Sports.

    Матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Челси» закончился со счетом 0:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 08:05
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 мая 2017, 12:30

      Проигрывать нельзя ни в коем случае

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 мая 2017, 10:37

      Ups!

      0
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