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Каррера: «Назову себя чемпионом, когда буду чемпионом»

30 апреля 2017, 19:37
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ против ЦСКА. По словам итальянского специалиста, московский клуб еще рано называть чемпионом России.

Отметим, что после данной победы «Спартак» укрепил лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущим на втором месте ЦСКА на 10 очков.

– В первом тайме «Спартак» выглядел нервно. Почему не очень хорошо начали?

– Мы не нервничали, просто мы стояли перед другой командой, которая хорошо играет в футбол. У ЦСКА хорошие игроки. В первом тайме мы смогли забыть. Было тяжело, но мы победили. Это самое главное.

– Менялось ли задание Зобнину по ходу матча?

– Да, мы видели, что Фернандес был опасен. Задача Зобнина – заниматься Фернандесом. Это обсуждалось перед матчем и в его течение.

– После игры трибуны кричали, что «Спартак» – чемпион. Готовы к этому присоединиться?

– Назову себя чемпионом, когда буду чемпионом. Сегодня мы празднуем, потому что выиграли дерби. Но мы еще ничего не выиграли. Когда математически будем чемпионами, тогда и будем петь.

– Оцените игру Зе Луиша. Он давно не играл, чем вы его кормили?

– Он давно не играл, но много тренировался. Он вышел на поле и выполнил установку, как и все остальные. Чем кормил? Спросите у него. Я у него дома не готовлю, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над ЦСКА

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Д Альбертини
1493570409
доведите сезон до логического завершения парни) верим в вас, верим в чемпионство!
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NEON-SM
1493570529
да вы чемпионы, уверен
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drago922
1493570564
с победой ,Массимо Триумфатор !!!!!!!!!!!
Ответить
nik55
1493570584
молодцы
Ответить
Fancyfall
1493570629
скромный)
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spartakuz
1493571018
Я у него дома не готовлю ©
Ответить
proekt
1493571021
СПАРТАК!!! ВЕРИМ!!!
Ответить
piligrim1986
1493571444
полюбасу, еще 4 тура.
Ответить
xColaz
1493572008
Зато мы тебя уже сейчас назовем Чемпионом! Спасибо, Массимо)
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Krics
1493596901
Массимо не знаю , как сложиться Твоя тренерская карьера, но След в истории нашего Спартака Ты оставил оставил огромный!!! С Победой всех К/Б.!!!!!!
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