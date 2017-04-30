Каррера: «Назову себя чемпионом, когда буду чемпионом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ против ЦСКА. По словам итальянского специалиста, московский клуб еще рано называть чемпионом России.

Отметим, что после данной победы «Спартак» укрепил лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущим на втором месте ЦСКА на 10 очков.

– В первом тайме «Спартак» выглядел нервно. Почему не очень хорошо начали?

– Мы не нервничали, просто мы стояли перед другой командой, которая хорошо играет в футбол. У ЦСКА хорошие игроки. В первом тайме мы смогли забыть. Было тяжело, но мы победили. Это самое главное.

– Менялось ли задание Зобнину по ходу матча?

– Да, мы видели, что Фернандес был опасен. Задача Зобнина – заниматься Фернандесом. Это обсуждалось перед матчем и в его течение.

– После игры трибуны кричали, что «Спартак» – чемпион. Готовы к этому присоединиться?

– Назову себя чемпионом, когда буду чемпионом. Сегодня мы празднуем, потому что выиграли дерби. Но мы еще ничего не выиграли. Когда математически будем чемпионами, тогда и будем петь.

– Оцените игру Зе Луиша. Он давно не играл, чем вы его кормили?

– Он давно не играл, но много тренировался. Он вышел на поле и выполнил установку, как и все остальные. Чем кормил? Спросите у него. Я у него дома не готовлю, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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