Фантазиста: ya za spartak стал победителем дерби ЦСКА – «Спартак» и получит сертификат на меню от сети пабов «Темпл Бар»

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2).

Победителем стал ya za spartak, который дал 12 из 13 правильных ответов и набрал 3600 очков. Его приз – подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 1000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял Viniak, набравший аналогичное с победителем количество очков, однако приславший ответы позднее. Он получает подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 3000 болларов.

Третьей стала Uliana Lu – 12 правильных ответов и 3500 очков. Ей достается подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 2000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».

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