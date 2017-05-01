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  • Фантазиста: ya za spartak стал победителем дерби ЦСКА – «Спартак» и получит сертификат на меню от сети пабов «Темпл Бар»

Фантазиста: ya za spartak стал победителем дерби ЦСКА – «Спартак» и получит сертификат на меню от сети пабов «Темпл Бар»

1 мая 2017, 12:30
16

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2).

Победителем стал ya za spartak, который дал 12 из 13 правильных ответов и набрал 3600 очков. Его приз – подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 1000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял Viniak, набравший аналогичное с победителем количество очков, однако приславший ответы позднее. Он получает подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 3000 болларов.

Третьей стала Uliana Lu – 12 правильных ответов и 3500 очков. Ей достается подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 2000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (16)
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slavа0508
1493570380
Ну а где можно посмотреть свой результат,,интересно всё таки
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DoGmA_TM
1493581932
а очки за угаданный счет ? был же такой пункт вроде
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Робинзон
1493601669
пофих на боллары главное что команда не оплошала .
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лёха72
1493617873
опять в пролёте.ну главное мы почти чемпики
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Чеба
1493627709
Поздравляю!
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Axe111
1493628126
бл*дь вы бесите, где мой результат узнать? ??????
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NEON-SM
1493629875
у меня всего 1400, если кто не знает, сами можете посчитать очки, опять зайти в фантазисту, там выделены победные моменты в каждом вопросе
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Mahone
1493643195
Я тоже неплохо заработал 968 очков!!!!!!!!!! Но главное Спартак победил!!!!!!! Поздравляю мужики!!!!!
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