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    Фантазиста: ya za spartak стал победителем дерби ЦСКА – «Спартак» и получит сертификат на меню от сети пабов «Темпл Бар»

    «Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2).

    Победителем стал ya za spartak, который дал 12 из 13 правильных ответов и набрал 3600 очков. Его приз – подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 1000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

    Второе место занял Viniak, набравший аналогичное с победителем количество очков, однако приславший ответы позднее. Он получает подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 3000 болларов.

    Третьей стала Uliana Lu – 12 правильных ответов и 3500 очков. Ей достается подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 2000 болларов.

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».

    «Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 12:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 мая 2017, 15:53

      Я тоже неплохо заработал 968 очков!!!!!!!!!! Но главное Спартак победил!!!!!!! Поздравляю мужики!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:11

      у меня всего 1400, если кто не знает, сами можете посчитать очки, опять зайти в фантазисту, там выделены победные моменты в каждом вопросе

      1
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      Рейтинг: +212

      Kalida > NEON-SM 1 мая 2017, 13:21

      просто некоторые, видимо, считать не умеют) у меня 1300, решил впервые в этом поучаствовать.

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Kalida 1 мая 2017, 14:47

      1300 неплохо для первого раза. Блин вот вроди отвечал адекватно на все вопросы, а всего 4 вопроса угадал, как же так))))

      0
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      Рейтинг: +212

      Kalida > NEON-SM 1 мая 2017, 15:19

      Просто футбол неадекватная вещь))

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 1 мая 2017, 11:42

      бл*дь вы бесите, где мой результат узнать? ??????

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Axe111 1 мая 2017, 13:49

      зайди в фатазист

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Axe111 1 мая 2017, 13:51

      и вкладка рейтинг

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 1 мая 2017, 11:35

      Поздравляю!

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      Рейтинг: +382

      лёха72 1 мая 2017, 08:51

      опять в пролёте.ну главное мы почти чемпики

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 1 мая 2017, 04:21

      пофих на боллары

      главное что команда не оплошала
      .

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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 30 апреля 2017, 22:52

      а очки за угаданный счет ? был же такой пункт вроде

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 30 апреля 2017, 19:39

      Ну а где можно посмотреть свой результат,,интересно всё таки

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      Рейтинг: +886

      xColaz > slavutiq70 30 апреля 2017, 19:47

      В верхней командной строке нажимай -> Играть -> Фантазиста
      У меня 2200 очков=))

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