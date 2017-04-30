Серия А. «Рома» проиграла «Лацио» в римском дерби

В матче 34-го тура Серии А «Рома» уступила «Лацио».
В составе «бьянкочелести» дубль на свой счет записал форвард Бальде Кейта, еще одним мячом отметился защитник Душан Баста. «Волки» смогли ответить на это лишь точным ударом Даниэле Де Росси с 11-метровой отметки.
Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур
Голы: 0:1 – Кейта, 12; 1:1 – Де Росси, 45 (с пенальти); 1:2 – Баста, 50; 1:3 – Кейта, 85.
Удаление: Рюдигер, 90+3 – нет.
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Источник: Бомбардир.ру