Серия А. «Рома» проиграла «Лацио» в римском дерби

В матче 34-го тура Серии А «Рома» уступила «Лацио».

В составе «бьянкочелести» дубль на свой счет записал форвард Бальде Кейта, еще одним мячом отметился защитник Душан Баста. «Волки» смогли ответить на это лишь точным ударом Даниэле Де Росси с 11-метровой отметки.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Рома – Лацио – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кейта, 12; 1:1 – Де Росси, 45 (с пенальти); 1:2 – Баста, 50; 1:3 – Кейта, 85.

Удаление: Рюдигер, 90+3 – нет.

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