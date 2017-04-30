А. Березуцкий: «Если ЦСКА победит на новом стадионе – будет вообще шикарно»

Защитник ЦСКА Алексей Березцукий высказал свое мнение о предстоящем матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Дерби – это всегда особенный матч для любого, кто выходит на поле или даже просто смотрит игру. Не знаю насчет мандража, но жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей. А если мы еще и победим, да на своем новом стадионе – будет вообще шикарно», – сообщил футболист.

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.

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