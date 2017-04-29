Мбаппе – самый молодой игрок 21-го века, который забил 15 голов в чемпионате топ-пять лиг

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче 35-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (3:1). Данный гол стал для француза 15-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Таким образом, форвард стал самым молодым игроком 21-го века, забившим 15 голов в национальном первенстве топ-пять европейских лиг. На момент последнего забитого мяча футболисту исполнилось 18 лет и 130 дней.

Отметим, что данный сезон стал для Мбаппе первым на профессиональном уровне.

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