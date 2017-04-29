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  • Киселев: «Безбородов входит в нашу судейскую элиту, это один из лучших действующих арбитров России»

Киселев: «Безбородов входит в нашу судейскую элиту, это один из лучших действующих арбитров России»

29 апреля 2017, 17:15
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Бывший судья республиканской категории, а ныне генеральный директор «Томи» Руслан Киселев считает, что арбитр Владислав Безбородов отлично справится с работой на центральном матче 26-го тура РФПЛ ЦСКА«Спартак». По его мнению, 44-летний петербуржец является одним из лучших российских рефери на сегодняшний день.

Поединок между армейцами и красно-белыми состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Безбородов – один из лучших наших судей, я относился и отношусь к нему с уважением, знаю его очень-очень давно, он из семьи арбитров. Это порядочные люди, никогда не было нареканий в его адрес. Я бы его поставил в один ряд с Алексеем Николаевым, Сергеем Карасевым, Александром Егоровым – это наша элита сейчас, лучшие арбитры России из действующих. Вот увидите, на поле он будет незаметен, тем более у него будут два дополнительных ассистента. Думаю, Владислав разберется с судейством и матч пройдет на уровне, он опытный арбитр. Он устойчив морально и психологически, на него не повлияет никто и ничто.

Три 11-метровых, назначенные Безбородовым в матче «Анжи» – «Томь»? Есть вопросы по судейству, но не по пенальти. Есть другие вопросы. Почему так много добавили, например? Мы уже после матча обсуждали в тесном судейском кругу и пришли к выводу, что пенальти были назначены верно, а футболисты «Томи» еще молодые, горячие. Пока они не обожгутся на таких нарушениях, они не станут опытными», – сказал Киселев.

После 25-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая идущий вторым ЦСКА на семь очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (1)
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вот и посмотрим завтра какой он профессионал
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