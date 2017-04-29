«Ливерпуль» может приобрести Лаказетта

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт находится в трансферном списке «Ливерпуля» на грядущее лето.

Красные на протяжении уже некоторого времени следят за французом, который также интересен дортмундской «Боруссии» и «Атлетико».

Нынешний контракт 25-летнего игрока с «ткачами» рассчитан до июня 2019 года.

В текущем сезоне Лаказетт принял участие в 40 встречах, записав в свой актив 31 гол и четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость составляет 40 миллионов евро.