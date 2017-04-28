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  • Червиченко считает, что ЦСКА победит «Спартак» с разницей в два мяча

Червиченко считает, что ЦСКА победит «Спартак» с разницей в два мяча

28 апреля 2017, 15:46
37

Бывший президент «Спартак» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА. По словам функционера, армейцы одержат победу с разницей в два мяча.

Напомним, встреча пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на втором месте ЦСКА на семь очков.

– Согласно котировкам букмекеров, фаворитом воскресного матча является ЦСКА. Ваше мнение?

– Я тоже так считаю. Далеко не всегда соглашаюсь с Александром Бубновым, но, как мне кажется, он подобрал очень точное применительно к спартаковцам слово – «наелись». Впрочем, я бы уточнил: «Спартак» даже переел. Каррера хочет, чтобы его подопечные все время играли на скорости, тотально давили соперника. Но для этого надо поработать с командой два-три года, чтобы она соответствовала его запросам. А сейчас «Спартак» выглядит уставшим, что хорошо было видно в игре с «Уралом». К 70-й минуте мне показалось, что хозяева поля почти умирали, держались из последних сил, дотягивая до победы.

ЦСКА же выглядит намного свежее. Тем более надо понимать, что линия защиты у армейцев сейчас практически полноценная, и в этом плане у них перед «Спартаком» преимущество. Ну и нападение у команды Карреры на данный момент не намного сильнее армейского. Например, Витиньо сейчас не хуже того же Зе Луиша, который хорош наверху. Но, полагаю, рослые защитники ЦСКА смогут его выключить. Преимуществом «Спартака» является юркий и быстрый Промес, но в ЦСКА опытные игроки – думаю, они с ним тоже справятся.

– Ваш прогноз на воскресный матч?

– Думаю, армейцы выиграют с разницей в два мяча.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (37)
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bset
1493383956
Матч пройдет на Открытие Арене? Вообще-то матч на Арене ЦСКА! Какие же тупые новостники пошли... Элементарные вещи не могут проверить...
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turist82
1493384088
эта жирная свинья всегда языком мелет сильно...не стоит на него внимание обращать
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Dgad
1493384458
ЦСКА выиграет со счетом 2-0
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oyabun
1493384633
Это хорошо что Червиченко дал такой прогноз. Значит счет будет с точностью наоборот. Ибо Добро всегда побеждает Зло, а Червь - олицетворение всего самого плохого и злого что было в Спартаке. ))
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RedWhiteFans2
1493385008
Опять этот халуй начал свой валидольный заводик через бомбардир продвигать. Помело. Спартак выиграет 2:0.
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SeniorMoroz91
1493385615
Игра покажет какой будет счет...надеюсь будет зрелищная игра...Надеюсь победа будет за КБ
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84aivengo
1493387144
ЦСКА всегда будет первым!
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Serjoga
1493387440
В 2 мяча! В этом я с ним почти согласен! Думаю, что в три!
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champion_cska
1493400457
Правильно считает, однако! Вперед ЦСКА!
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zenit2012
1493417276
Игра всех рассудит, мяч круглый все возможно, но на данный момент ЦСКА фаворит...думаю ЦСКА просто выиграет, а чемпионство возьмет Спартак, но это разовое чемпионство, прошли холявные 90 годы....
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