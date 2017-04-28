Червиченко считает, что ЦСКА победит «Спартак» с разницей в два мяча

Бывший президент «Спартак» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА. По словам функционера, армейцы одержат победу с разницей в два мяча.

Напомним, встреча пройдет 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на втором месте ЦСКА на семь очков.

– Согласно котировкам букмекеров, фаворитом воскресного матча является ЦСКА. Ваше мнение?

– Я тоже так считаю. Далеко не всегда соглашаюсь с Александром Бубновым, но, как мне кажется, он подобрал очень точное применительно к спартаковцам слово – «наелись». Впрочем, я бы уточнил: «Спартак» даже переел. Каррера хочет, чтобы его подопечные все время играли на скорости, тотально давили соперника. Но для этого надо поработать с командой два-три года, чтобы она соответствовала его запросам. А сейчас «Спартак» выглядит уставшим, что хорошо было видно в игре с «Уралом». К 70-й минуте мне показалось, что хозяева поля почти умирали, держались из последних сил, дотягивая до победы.

ЦСКА же выглядит намного свежее. Тем более надо понимать, что линия защиты у армейцев сейчас практически полноценная, и в этом плане у них перед «Спартаком» преимущество. Ну и нападение у команды Карреры на данный момент не намного сильнее армейского. Например, Витиньо сейчас не хуже того же Зе Луиша, который хорош наверху. Но, полагаю, рослые защитники ЦСКА смогут его выключить. Преимуществом «Спартака» является юркий и быстрый Промес, но в ЦСКА опытные игроки – думаю, они с ним тоже справятся.

– Ваш прогноз на воскресный матч?

– Думаю, армейцы выиграют с разницей в два мяча.

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