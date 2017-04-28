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  • Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак» и выиграй сертификаты на меню от пабов «Темпл Бар»

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак» и выиграй сертификаты на меню от пабов «Темпл Бар»

28 апреля 2017, 10:40
24

«Бомбардир» снова проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста.

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче ЦСКА – «Спартак». Встреча пройдет 30 апреля в 17:00 по московскому времени.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в это воскресенье, 30 апреля, в 16:00 мск. Результаты будут объявлены после игры.

ИГРАТЬ

«Бомбардир» совместно с сетью московских пабов «Темпл Бар» проводит конкурс Фантазиста. Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню.

Кроме того, три первых участника получат боллары в Конкурсе прогнозов!

1 место – 5000 болларов + 1000 рублей

2 место – 3000 болларов + 1000 рублей

3 место – 2000 болларов + 1000 рублей

Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (24)
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ALeX-161-rus
1493375964
Боллары это конечно хорошо,вот только на косарь особо не посидишь))) Да и не все прогнозисты живут в Москве,если что.
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stream15
1493399691
ЦСКА наваляет свиньям.
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СОКОЛ САРАТОВ
1493400729
мясники выиграют
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lekseij2007
1493403687
3:2
Ответить
BersBox
1493429940
2:1 ЦСКА победит
Ответить
Popularov
1493443178
Карасёва не поставили на эту игру, потому что федуновские и газпромовские решили провернуть судейскую АФЁРУ, чтобы засудить ЦСКА! Напомнить вам, как судил и ЧУДИЛ Безбородов и криминальная федуновская компания проворачивала судейские АФЁРЫ??? 17 августа 2014 года. Забыли??? Так я напомню!!! Химки. ЦСКА – "Спартак" – 0:1. Главный арбитр Владислав БЕЗБОРОДОВ и один из дополнительных помощников Тимур АРСЛАНБЕКОВ работали арбитрами на этом матче. А судьбу матча решил ОШИБОЧНО и СКАНДАЛЬНО, назначенный пенальти в ворота одной из команд. Догадайтесь с первого раза, в ворота какой команды был назначен СКАНДАЛЬНЫЙ пенальти! Правильно! В ворота ЦСКА! Вот как судил и ЧУДИЛ Безбородов, а в других матчах, а в этом сезоне, как ЧУДИТ Безбородов??? Вот вам Безбородов и его СКАНДАЛЬНОЕ судейство в пользу Спартака!!! Точно такую же скандальную судейскую АФЁРУ федуновские и газпромовские хотят провернуть 30 апреля 2017 года и засудить ЦСКА! От судейства Безбородова ждём ТОЛЬКО судейских ошибок в пользу Спартака и Газпрома! Сколько судейских скандалов в этом сезоне произошли именно из-за этого. Когда выдумывались пенальти, закрывались глаза на офсайды, показывались красные карточки, сажали команды на свисток в угоду федуновским и газпромовским! В этой игре честного судейства НЕ БУДЕТ! Нас ждут ОЧЕРЕДНЫЕ судейские скандалы! Лукойловские ДЕНЕГ не жалеют, а арбитры из кожи вон лезут и пользуются моментом федуновской коррупционной "истины"! У кого много денег, тот себе это может позволить и безнаказанно - на ТУХЛЫХ победах, мостить себе дорогу в чемпионский АД. Российские арбитры хоть ЧЁРТА лысого засудят, только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит и заказывает этот судейский беспредел в пользу Спартака. Спартак НЕ ДОСТОИН первого места в чемпионате! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Надо ГНАТЬ Бутенко, Будогосского, Баскакова из судейства и ставить НЕ ЗАПЯТНАВШИХ себя людей!
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Nerlinger
1493448765
ЦСКА ЧЕМПИОН!!! СПАПТАК ГАМНО!!!
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stream15
1493451686
цска начистит пятаки спартаку.
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NEON-SM
1493453654
1000 рублей, даже 2 бургера не купить в темпл бар, там ценник на картошку фри 350р., гамбургер 600-700р. Салатик до 800р. Пиво от 300р. Чтобы выйграть надо быть либо слишком шаристым, либо офигенная удача, и как приз за такую удачу тыща рублей, и хорошо если москвич)))) Бедный бомбардир, как бы не обанкротился)))0
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никo
1493529024
Ну конечно Цска ПОБЕДИТ !!
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