Кирьяков: «Турнирная ситуация давит на меня и футболистов «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил самоотдачу своих подопечных, а также поддержку тульских болельщиков.

«Хочу начать со слов благодарности болельщикам, которые сегодня пришли на стадион, которые все сделали для того, чтобы команда проявила морально-волевые качества, вывесили баннеры красивые… Спасибо им огромное! Да, мы в непростой ситуации. Но команда бьется, команда выкладывается. Не все получается. Вы видели, что сегодня первые десять минут ребята были несколько скованы. Понятно, что ситуация давит на всех. На меня, на них самих. Поэтому иногда бывает тяжело добывать те резервы, которые есть у ребят. Сегодня они молодцы, я их поблагодарил. В этой непростой ситуации сегодня выложились все на 100% и даже больше», – заявил Кирьяков.

На данный момент тульский «Арсенал» имеет на своем счету 21 очко и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице РФПЛ.