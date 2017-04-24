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    Мутко: «Избиение болельщиков в Ростове-на-Дону? Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию, возникшую перед матчем 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0). Напомним, сотрудники ОМОНа избили фанатов красно-белых.

    «Я не понимаю ажиотажа вокруг инцидента в Ростове-на-Дону. Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован. Там всех быстро утихомирили сотрудники полиции. Инцидент точно был, но с ним быстро справились. Не вижу никакой проблемы в этой ситуации. Мы пообщались с болельщиками «Спартака» у них никаких вопросов нет. Сейчас мы еще раз поговорили с руководителями фан-движения «Спартака». Просто на матче всякое бывает, это надо понимать, ведь огромное количество людей. Просто всем нужно более четко работать. Мы провели все беседы и с клубом и с полицией. Насколько я понимаю, никаких вопросов нет.

    Все допустили ряд ошибок. Были трудности из-за билетов. Болельщики красно-белых заказали одно количество, потом в последний момент попросили больше билетов, которые им и предоставили. Просто не нужно было отдавать билеты, которые с несовпадающим штрих-кодом. Все были на нервах. Но потом быстро уладили и нормализовали, ведь есть люди, которые управляют процессом», – сказал функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 18:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 апреля 2017, 00:05

      Меньше панику надо было поднимать..

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 апреля 2017, 22:36

      по сравнению с тем, что было во время известного матча с онжи, это ниочем

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 апреля 2017, 21:19

      а что через турникет слабо было без толкучки пройти????? зачем полезли провоцировать??? народу ни о чем, но прут клином на пролом туда куда не надо

      0
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      Рейтинг: +43

      Charlz 24 апреля 2017, 20:45

      вот от души было бы таким хотя бы разок пере...ть ему самому дубинкой раз это незначительный инцидент. Хотя судя по комментариям здесь таких мутковых много.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 24 апреля 2017, 20:17

      Тебя бы по башке дубинкой нормализовать.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 апреля 2017, 19:56

      Конечно, по сравнению с разгонами 26 марта - это просто "незначительный инцидент " :) Жопу лижешь ты царю...

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      Рейтинг: +175

      Freux 24 апреля 2017, 19:22

      Мутко не хочет не чего делать

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 24 апреля 2017, 19:10

      Мутко: "Избиение болельщиков в Ростове-на-Дону? Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован и тушки свиней были отправлены на переработку"

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 апреля 2017, 19:09

      Ясно, значит Мудка можно, то же палками бить, за плохую работу, он разрешил )))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > ufos73 24 апреля 2017, 19:34

      его просто палками никогда не били,как и большинство фанатов-домоседов тут

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      Рейтинг: +893

      Krics 24 апреля 2017, 18:58

      Есть люди, которые упрвляют процессом, при помощи дубинок, сука тебя туда надо.

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