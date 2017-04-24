Мутко: «Избиение болельщиков в Ростове-на-Дону? Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию, возникшую перед матчем 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0). Напомним, сотрудники ОМОНа избили фанатов красно-белых.

«Я не понимаю ажиотажа вокруг инцидента в Ростове-на-Дону. Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован. Там всех быстро утихомирили сотрудники полиции. Инцидент точно был, но с ним быстро справились. Не вижу никакой проблемы в этой ситуации. Мы пообщались с болельщиками «Спартака» у них никаких вопросов нет. Сейчас мы еще раз поговорили с руководителями фан-движения «Спартака». Просто на матче всякое бывает, это надо понимать, ведь огромное количество людей. Просто всем нужно более четко работать. Мы провели все беседы и с клубом и с полицией. Насколько я понимаю, никаких вопросов нет.

Все допустили ряд ошибок. Были трудности из-за билетов. Болельщики красно-белых заказали одно количество, потом в последний момент попросили больше билетов, которые им и предоставили. Просто не нужно было отдавать билеты, которые с несовпадающим штрих-кодом. Все были на нервах. Но потом быстро уладили и нормализовали, ведь есть люди, которые управляют процессом», – сказал функционер.