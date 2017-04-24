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  • Мутко: «Избиение болельщиков в Ростове-на-Дону? Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован»

Мутко: «Избиение болельщиков в Ростове-на-Дону? Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован»

24 апреля 2017, 18:47
14

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию, возникшую перед матчем 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (3:0). Напомним, сотрудники ОМОНа избили фанатов красно-белых.

«Я не понимаю ажиотажа вокруг инцидента в Ростове-на-Дону. Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован. Там всех быстро утихомирили сотрудники полиции. Инцидент точно был, но с ним быстро справились. Не вижу никакой проблемы в этой ситуации. Мы пообщались с болельщиками «Спартака» у них никаких вопросов нет. Сейчас мы еще раз поговорили с руководителями фан-движения «Спартака». Просто на матче всякое бывает, это надо понимать, ведь огромное количество людей. Просто всем нужно более четко работать. Мы провели все беседы и с клубом и с полицией. Насколько я понимаю, никаких вопросов нет.

Все допустили ряд ошибок. Были трудности из-за билетов. Болельщики красно-белых заказали одно количество, потом в последний момент попросили больше билетов, которые им и предоставили. Просто не нужно было отдавать билеты, которые с несовпадающим штрих-кодом. Все были на нервах. Но потом быстро уладили и нормализовали, ведь есть люди, которые управляют процессом», – сказал функционер.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Мутко Виталий
Комментарии (14)
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Krics
1493049483
Есть люди, которые упрвляют процессом, при помощи дубинок, сука тебя туда надо.
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ufos73
1493050179
Ясно, значит Мудка можно, то же палками бить, за плохую работу, он разрешил )))
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Микояновский мясокомбинат
1493050218
Мутко: "Избиение болельщиков в Ростове-на-Дону? Произошел незначительный инцидент, который был быстро нормализован и тушки свиней были отправлены на переработку"
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Freux
1493050971
Мутко не хочет не чего делать
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la verdad
1493053017
Конечно, по сравнению с разгонами 26 марта - это просто "незначительный инцидент " :) Жопу лижешь ты царю...
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VVM1964
1493053236
КОНЕЧНО , " НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ " , ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ , ОСОБЕННО ПЕРЕД КУБКОМ КОНФЕДЕРАЦИЙ , НУ КОНЕЧНО ТОЛЬКО НЕ ТО , ЧТО У НАС ОМОН ОХАЖИВАЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ ДУБИНКАМИ .
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Charlz
1493055902
вот от души было бы таким хотя бы разок пере...ть ему самому дубинкой раз это незначительный инцидент. Хотя судя по комментариям здесь таких мутковых много.
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BAIv
1493057967
а что через турникет слабо было без толкучки пройти????? зачем полезли провоцировать??? народу ни о чем, но прут клином на пролом туда куда не надо
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alp
1493062602
по сравнению с тем, что было во время известного матча с онжи, это ниочем
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Таганский
1493067926
Меньше панику надо было поднимать..
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