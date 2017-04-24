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    Руководство радио «Зенит» уволено после публикации о реконструкции вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург»

    Двое сотрудников радио «Зенит» уволены после публикации, согласно которой «Газпром» не устроило качество вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург». Руководство «Зенита» позже опровергло эту информацию.

    «22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информация о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции вип-трибун на стадионе «Санкт-Петербург». Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей.

    Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. От дальнейших комментариев представитель пресс-службы отказался», – говорится в сообщении на «ГПМ Радио».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 16:36
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 24 апреля 2017, 22:39

      честно говоря, радио Зенит с уходом Погорелова и Ко перестало быть актуальным. европа плюс какая то с небольшими вкраплениями о футболе и хоккее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 апреля 2017, 22:34

      В России не принято говорить правду !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 апреля 2017, 21:51

      Нечего гадить в колодец, из которого пьешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 24 апреля 2017, 21:06

      заметают следы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 апреля 2017, 21:00

      Теперь все засекретят на " газпромовском" уровне.
      Всех предупредят чтобы рты прикрыли, как говорится-Чтобы тихо Там,
      для Самого делаем!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      udav4691 24 апреля 2017, 18:42

      Да,уж!!! Павлик и Юлька, какие ж мозгишки надо иметь,чтобы рубить сук,на котором сидишь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 24 апреля 2017, 17:49

      Там, пара-тройка млрд карячились, а мужики влезли со своей правдой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 24 апреля 2017, 17:37

      уволили за правду. только в РФ так)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 апреля 2017, 16:43

      Бомбардиру на заметку, еще раз напишите. что на Крестовском течет крыша и поле трясется, как холодец и вас закроют. Шутка.
      Страна зазеркалья, не сметь говорить о воровстве, а то всех по увольняем!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 24 апреля 2017, 16:41

      А ведь они сказали правду...

      2
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