Руководство радио «Зенит» уволено после публикации о реконструкции вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург»

Двое сотрудников радио «Зенит» уволены после публикации, согласно которой «Газпром» не устроило качество вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург». Руководство «Зенита» позже опровергло эту информацию.

«22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информация о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции вип-трибун на стадионе «Санкт-Петербург». Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей.

Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. От дальнейших комментариев представитель пресс-службы отказался», – говорится в сообщении на «ГПМ Радио».