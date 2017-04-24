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  • Руководство радио «Зенит» уволено после публикации о реконструкции вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург»

Руководство радио «Зенит» уволено после публикации о реконструкции вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург»

24 апреля 2017, 16:36
13

Двое сотрудников радио «Зенит» уволены после публикации, согласно которой «Газпром» не устроило качество вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург». Руководство «Зенита» позже опровергло эту информацию.

«22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информация о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции вип-трибун на стадионе «Санкт-Петербург». Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей.

Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. От дальнейших комментариев представитель пресс-службы отказался», – говорится в сообщении на «ГПМ Радио».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оффтоп Зенит
Комментарии (13)
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nik55
1493041248
кто их Орлов подставил ?
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maior-60
1493041267
А ведь они сказали правду...
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kykyi
1493041388
Бомбардиру на заметку, еще раз напишите. что на Крестовском течет крыша и поле трясется, как холодец и вас закроют. Шутка. Страна зазеркалья, не сметь говорить о воровстве, а то всех по увольняем!
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Тони Монтана Б
1493044639
уволили за правду. только в РФ так)))
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батог
1493045391
Там, пара-тройка млрд карячились, а мужики влезли со своей правдой!
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udav4691
1493048528
Да,уж!!! Павлик и Юлька, какие ж мозгишки надо иметь,чтобы рубить сук,на котором сидишь
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paracetamol
1493059900
Нечего гадить в колодец, из которого пьешь.
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АлёшкА91
1493062486
В России не принято говорить правду !
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alp
1493062772
честно говоря, радио Зенит с уходом Погорелова и Ко перестало быть актуальным. европа плюс какая то с небольшими вкраплениями о футболе и хоккее...
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Garrincha58
1493089849
Комментарий удален.
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